Путину устроили пышный прием, чем, несомненно, он наслаждался. Об этом 24 Каналу рассказал председатель общества Украина – КНДР Николай Полищук. По его словам, Кремль "продаст" это россиянам как "большое достижение".

Интересно посмотреть Китай может получить доступ к Японскому морю: на подходе переговоры с Россией и КНДР

Встретили "по-богатому"

В Пхеньяне заметно готовились к приезду российского диктатора Владимира Путина. Его приветствовали плакатами и флагами на улицах, Оркестром и толпой людей. Сам верховный лидер Северной Кореи Ким Чин Ын встретил Путина в аэропорту, который был украшен цветами.

Антураж классический для Северной Кореи. Туда очень редко приезжают иностранцы, но когда приезжают, как правило, таким шумным антуражем и запоминают. В КНДР любят устраивать массовые мероприятия. "Мобилизовать" десятки тысяч людей на встречу с Путиным – это было проблемой,

– подчеркнул Николай Полищук.

В конце концов, визит Путина – не самый громкий, который видели в Северной Корее. Но глава Кремля использует эту праздничную атмосферу для внутреннего рынка.

"Несомненно, Путин продаст россиянам этот антураж как "большую политическую победу", учитывая его риторику о Глобальном Юге и многополярном мире. Что касается экономических перспектив этого визита – сомневаюсь, что весь товарооборот между КНДР и Россией является большим, чем обслуживание какой-то дачи Владимира Путина. Этот товарооборот является условным", – объяснил председатель общества Украина – КНДР.

Товарооборот между Москвой и Пхеньяном в последнее время свелся к продаже оружия, которое Россия использует в войне против Украины. К слову, с Путиным приехал и новый министр обороны России. Поэтому, вероятно, Кремль приехал за новой партией снарядов.

"Но сам Путин не так ехал к Ким Чен Ыну, как остановился по дороге во Вьетнам, где разговор будет идти о гораздо более серьезных сделках России", – добавил Полищук.

Визит Путина в КНДР

Российские СМИ сообщили, что утром 19 июня в Пхеньяне завершились переговоры между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. По итогам встречи, Россия и КНДР подписали договор о "всеобъемлющем партнерстве". В свободном доступе пока нет текста документа, поэтому доподлинно неизвестно, о чем именно договорились диктаторы.

Интересно отметить, что в Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на визит Путина в Северную Корею. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, КНДР и Россия – дружественные и суверенные страны, которые имеют "нормальную потребность" в сотрудничестве и развитии отношений.