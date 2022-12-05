Путін потужно програє Зеленському: для чого диктатор "катався" по Кримському мосту

Владімір Путін 5 грудня відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова, і навіть побував за кермом автомобіля. На такий крок глава Кремля пішов із певних міркувань.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін сильно програє Зеленському, який без вагань приїжджає у Херсон, що залишається в радіусі дії російської артилерії.

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Навіщо Путін відвідав Кримський міст

Шейтельман зазначив, що складно сказати, чи справжній Путін проїхався Кримським мостом. Водночас більш важливим є питання – навіщо він це зробив.

Так, вибори будь-які він виграє. Але все-таки їм зручніше вигравати вибори, коли є хоч якась підтримка, а не тоді, коли немає ніякої,

– заявив політтехнолог.

За його словами, у Кремлі розуміють, що Путін втрачає підтримку, тому що перестав бути переможцем і сильним лідером. Натомість в очах росіян він поступово стає людиною, яка програє війну. Тому главі Кремля потрібні якісь кроки.

Ось, наприклад, він погрожує приїхати на Донбас. Зверніть увагу, як сильно він програє Зеленському, який приїжджає куди завгодно, просто поблизу лінії фронту гуляючи Херсоном, який через Дніпро від російської артилерії,

– наголосив Шейтельман.

Путін же, зауважив політтехнолог, наважився лише трохи виїхати на Кримський міст. Річ у тім, що, по-перше, йому все ж потрібна хоч якась підтримка росіян. А, по-друге, путінські еліти після останніх заяв, що лунають по телевізору, розуміють, що схоже на те, що Росія зібралася віддавати Крим. Цією поїздкою глава Кремля хотів показати, що півострів нібито не віддаватиме.

Шейтельман пояснив, навіщо Путін проїхався Кримським мостом: дивіться відео

Вибухи на Кримському мосту: коротко