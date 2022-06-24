Путін критично залежний, – Фурса сказав, хто може схилити Росію розблокувати порти

У Путіна немає мотивації розблоковувати українські порти. Щоправда, його можуть до цього схилити.

Мовиться про Китай, який може вплинути на рішення глави Кремля. Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Втрати дуже болючі

"Без портів ми повністю не вивеземо. Падіння мінус 30%, яке зараз є, це результат в тому числі заблокованих портів. Якби вони були не заблоковані, прогноз складав би мінус 20% від ВВП. Тобто 10% нашого ВВП – результат блокування. Це дуже болюче", – пояснив спікер.

Фурса вважає, що росіянам розблокування портів не потрібно. "Окрім захоплення цих портів відразу після розблокування", – додав він.

Натомість розблокування потрібне:

Україні – необхідно відновити експорт зерна;

ООН – опікується бідними країнами Африки та стабільністю у світі;

Туреччині – хоче заробити та вибудовує свою імперію.

Інвестиційний банкір підкреслив, що остаточне рішення мають приймати українські військові. Саме вони мають оцінити ризики у випадку, якщо таки домовляться про розблокування.

Єдина мотивація Путіна

Теоретично, натиснути на лідера країни-агресорки можуть китайці. Та чи вдасться китайський лідер Сі Цзіньпінь до цього спрогнозувати неможливо.

Наразі Росія стає сировинним придатком Китаю, і Путін є критично залежним. А Китаю ця дестабілізація невигідна,

– зауважив Фурса.

На його думку, якщо цей тиск і буде, ми цього ніколи не побачимо. "Максимум вийде президент Казахстану і принижуватиме Путіна на його власному форумі. Це єдиний потенційний сигнал від Китаю, який може стати публічним", – вважає інвестиційний банкір.

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Насамкінець, участь Китаю можна буде простежити згодом. Якщо Україні все ж таки вдасться вивезти зерно – це означатиме, що країна втрутилася й повпливала на главу Кремля.

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