Росія побудує у Білорусі завод дронів: Лукашенко вже придумав, хто на ньому працюватиме

Під час зустрічі Алєксандра Лукашенка з Владіміром Путіним у Волгограді пролунала заява щодо побудови в Білорусі спільного проєкту з виробництва безпілотників. За словами очільника Кремля, він готовий закласти завод разом з білоруськими фахівцями. Лукашенко має власну зацікавленість у цьому виробництві.

Таку думку висловив 24 Каналу заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, наголосивши, у чому небезпека побудови заводу з виробництва безпілотників. Також Володимир Зеленський припустив, що Росія влітку 2025 року "готує щось" у Білорусі під виглядом військових навчань.

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Лукашенку потрібні інвестиції

Латушко звернув увагу на те, що білоруський диктатор планує запросити до країни 150 тисяч пакистанців. Приїзд мігрантів до Білорусі може бути пов'язаний з використанням їх праці на військових підприємствах.

Лукашенко заробляє на війні, йому не важливо, що це криваві гроші,

– підкреслив дипломат.

Самопроголошений президент Білорусі давно хотів розширити виробництво безпілотників. Росіяни, за словами опозиціонера, навіть презентували йому російські розробки БпЛА, і Лукашенко їх схвалив.

Зараз разом з Путіним їм потрібно було публічно продати хоч якийсь результат візиту білоруського диктатора до Волгограда. Тому очільник Кремля і згадав про цей завод,

– пояснив він.

Лукашенку потрібні інвестиції, він їх отримає, побудує завод. Працювати на ньому, на думку дипломата, будуть частково пакистанці, яких завезуть, та білоруси.

Звертаюсь до білорусів, якщо ви працюватимете на цьому заводі, де напевно платитимуть високі зарплати, пам'ятайте, що це військовий об'єкт, який виготовлятиме зброю. У випадку, якщо божевільний політик Лукашенко втягне Білорусь у війну, першою цілю стане цей завод з виробництва дронів,

– наголосив Павло Латушко.

Сьогодні, за його словами, в Білорусі 10 підприємств виготовляють БпЛА. Також в білоруській академії наук є науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів.

Водночас Лукашенко дуже хоче наростити виробництво – до 100 тисяч безпілотників у короткостроковій перспективі. Він розповідає, що йдеться і про військові, і про цивільні БпЛА. Однак, на думку опозиціонера, передусім це будуть військові дрони, і Лукашенко хоче заробляти на їх виробництві. До того ж він має інвесторів та відповідний ринок – в Росії.

Нагадаємо, що під час приїзду Лукашенка до Росії, 29 квітня він зустрівся з Путіним у Волгограді. У місті для створення "святкового коридору", щоб привітати президентський кортеж, скасували заняття в деяких закладах.

Путін у розмові з Лукашенко висловився щодо готовності Росії розширити промислову співпрацю з Білоруссю і заснувати спільний авіазавод.