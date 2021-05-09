Чергова розмова Путіна і Лукашенка: поговорили про інтеграцію України до НАТО

Очільник Росії Володимир Путін вкотре поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Порозмовляли телефоном лідери держав про Україну.
Джерело:"Белта"
Мовилось про плани України щодо міжнародної інтеграції. Зокрема про членство держави в Організації Північноатлантичного договору.
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Деталі телефонної розмови Путіна і Лукашенка
"Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також – прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО", – мовиться у повідомленні.
Окрім теми України, Лукашенко та Путін обговорили графік спільних заходів, які заплановані найближчими місяцями: як і в Білорусі, так і на території Росії.
Співрозмовники поговорили про ситуацію в зоні відповідальності Організації договору про колективну безпеку. Це сталось після візиту в Москву президента Таджикистану Емомалі Рахмона.Нагадаємо! Рахмон став єдиним іноземним гостем, який приїхав до Путіна на парад, що відбувся на Красній площі в Москві.
Також президенти обмінялися думками щодо внутрішньої ситуації в Білорусі і Росії. Вони домовилися найближчим часом зустрітися і обговорити наявні проблеми, які стоять перед країнами. У Кремлі відзначили, що президенти Росії і Білорусі перебуватимуть в постійному особистому контакті.
Інтеграція України в НАТО: коротко
- Україна подала заявку про членство в НАТО ще у 2008 році. Тоді до неї долучилась Грузія.
- У червні 2020 року Україна стала партнером Альянсу. Її визнали учасником Програми розширених можливостей. Для того, щоб стати членом НАТО, Україна повинна виконати відповідний План дій.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує інтеграцію України в Організацію.
- Також про підтримку України висловилися держави-члени НАТО.