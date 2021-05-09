Чергова розмова Путіна і Лукашенка: поговорили про інтеграцію України до НАТО

Очільник Росії Володимир Путін вкотре поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Порозмовляли телефоном лідери держав про Україну.

Мовилось про плани України щодо міжнародної інтеграції. Зокрема про членство держави в Організації Північноатлантичного договору.

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Деталі телефонної розмови Путіна і Лукашенка

"Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також – прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО", – мовиться у повідомленні.

Окрім теми України, Лукашенко та Путін обговорили графік спільних заходів, які заплановані найближчими місяцями: як і в Білорусі, так і на території Росії.

Співрозмовники поговорили про ситуацію в зоні відповідальності Організації договору про колективну безпеку. Це сталось після візиту в Москву президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Рахмон став єдиним іноземним гостем , який приїхав до Путіна на парад, що відбувся на Красній площі в Москві.

Також президенти обмінялися думками щодо внутрішньої ситуації в Білорусі і Росії. Вони домовилися найближчим часом зустрітися і обговорити наявні проблеми, які стоять перед країнами. У Кремлі відзначили, що президенти Росії і Білорусі перебуватимуть в постійному особистому контакті.

Інтеграція України в НАТО: коротко