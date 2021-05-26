Путін та Лукашенко терміново зустрінуться після затримання Протасевича

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про зустріч. Вона відбудеться вже 28 травня 2021 року.

Деталі зустрічі Лукашенка та Путіна

Інформацію про зустріч президентів підтвердили у Кремлі. Там зазначили, що політики не підписуватимуть спільних документів та заяв за підсумками розмови.

Цікаво Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair

За словами Лукашенко, на порядку денному зустрічі – найперше економіка. Москва також не виключила, що самопроголошений президент проінформує про стан білоруської економіки.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що у Росії немає підстав, аби не довіряти керівництву Білорусі щодо заяв про замінування літака Ryanair. Речник також наголосив, що слід забезпечити затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі доступ до консульського та юридичного захисту.

Зауважимо, наразі не відомо, де саме відбудеться зустріч політиків. Раніше ЗМІ повідомляли, що Лукашенко може приїхати до Путіна у Сочі. До речі, це вже буде третя поїздка білоруського диктатора у Росію з початку 2021 року.

Реакція Росії на затримання Протасевича

У Кремлі відмовилися коментувати екстрену посадку літака компанії Ryanair у Білорусі та затримання активіста Романа Протасевича.

Депутат Європейського парламенту й глава делегації з питань відносин з Білоруссю Роберт Бедронь заявив, що до інциденту можуть бути причетні російські спецслужби. На борту літака, за його словами, були агенти КДБ.

Роберт Бедронь заявив, що до інциденту можуть бути причетні російські спецслужби. На борту літака, за його словами, були агенти КДБ. На тлі міжнародного скандалу через затримання Протасевича, російське міністерство закордонних справ пообіцяло Білорусі, що не "залишить її у біді".

Водночас у Білому домі не вважають, що Росія причетна до посадки літака у Мінську.