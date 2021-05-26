Путін та Лукашенко терміново зустрінуться після затримання Протасевича

26 травня 2021 , 10:24
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Джерело:

Sputnik Ближнее зарубежье

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про зустріч. Вона відбудеться вже 28 травня 2021 року.

Деталі зустрічі Лукашенка та Путіна

Інформацію про зустріч президентів підтвердили у Кремлі. Там зазначили, що політики не підписуватимуть спільних документів та заяв за підсумками розмови.

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За словами Лукашенко, на порядку денному зустрічі – найперше економіка. Москва також не виключила, що самопроголошений президент проінформує про стан білоруської економіки.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що у Росії немає підстав, аби не довіряти керівництву Білорусі щодо заяв про замінування літака Ryanair. Речник також наголосив, що слід забезпечити затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі доступ до консульського та юридичного захисту.

Зауважимо, наразі не відомо, де саме відбудеться зустріч політиків. Раніше ЗМІ повідомляли, що Лукашенко може приїхати до Путіна у Сочі. До речі, це вже буде третя поїздка білоруського диктатора у Росію з початку 2021 року.

Зверніть увагу! У Путіна також запланована зустріч з президентом США Джо Байденом. Глави держав поспілкуються 15 – 16 червня у Женеві. У Білому домі зазначили, що американський лідер серед іншого заявить очільнику Кремля про підтримку України.

Реакція Росії на затримання Протасевича

Автор: Софія Мінджоса