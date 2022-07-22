путін і лукашенко знову зідзвонились: чи говорили диктатори про Україну

владімір путін та алєксандр лукашенко провели телефонну розмову. Політики, які кидають на Україну ракети, обговорили "двосторонню співпрацю".

Очільник кремля та самопроголошений президент білорусі говорили про економіку та проєкти щодо заміни імпорту. Адже після західних санкцій за вторгнення в Україну агресорам вже не так солодко живеться.

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Деталі про розмову диктаторів

Пропагандистські ЗМІ зазначили, що президенти говорили про порядок денний на міжнародній арені. Чи стосувалися їхня розмова України – видання не уточнили.

Водночас вони зазначили, що путін проінформував свою маріонетку про візит в Іран. Також політики обговорили призначення нового посла білорусі у росії.

білорусь продовжила військові навчання

Зранку 22 липня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що влада білорусі вкотре вирішила продовжити військові навчання біля кордону з нашою державою. На цей раз їхнє завершення перенесли на 31 липня. Скільки разів ще переноситимуть дедлайн – невідомо.

Водночас у Генштабі запевнили, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилася без значних змін.

За даними української розвідки, у білорусі біля кордону України дислокуються 6 батальйонних тактичних груп. Ворожі сили перебувають у повній бойовій готовності, однак до відкриття нового фронту вони не готуються.

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