Є 3 людини: хто забезпечує Путіну можливість продовжувати війну

Росія понад два роки проводить бойові дії в Україні, проте вона ще не вичерпала свій ресурс, а її економіка працює, попри санкції. Це відбувається завдяки вірним Владіміру Путіну посадовцям, які допомагають йому вести війну.

Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, наголосивши, що водночас в російському міністерстві оборони йдуть чистки генералів, яких звинувачують в корупції. Однак цей процес пов'язаний не з тим, що вони крали.

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Він є дуже небезпечним

Владімір Путін розчищає міністерство оборони не через те, що ці генерали корумповані. Він, на думку Романової, любить і розуміє крадіїв. Ба більше, він вважає, якщо люди не крадуть, то вони не щирі, на них немає компромату і вони небезпечні.

Причина в тому, що ці генерали – не з клану племінниці Путіна Анни Цивільової, яку назначено заступницею міністра оборони Росії,

– наголосила вона.

Нещодавно Тимуру Іванову – ексзаступнику Сєргєя Шойгу, коли той обіймав посаду міністра оборони, висунули чергове звинувачення у розтраті в особливо великому розмірі, а сам ексміністр сидить тихо і смиренно.

Проте з'ясовувалося, що ці генерали особливо й не потрібні.

В Росії є міністр оборони, який нічого не розуміє в обороні та армії. Однак він розуміє в тому, як перевести російську економіку на воєнні рейки. Тому Андрєй Бєлоусов є дуже небезпечним,

– зауважила голова фонду "Русь сидящая".

Він доволі багато зробив для того, щоб російський бізнес, зокрема, державний, якомога більше залежав від воєнних замовлень.

У Путіна, за словами Романової, є, на жаль, 3 дуже талановиті людини:

голова національного банку Ельвіра Набіулліна, через дії якої у нього є дуже багато грошей;

міністр фінансів Антон Силуанов, завдяки якому у Росії збалансований воєнний бюджет;

глава міноборони Бєлоусов, який вчиняє так, щоб майже кожний росіянин був зацікавлений у війні і щоб громадяни Росії "годувалися" з неї.

Чи тому, що він воює, чи тому, що це дружина або мати того, хто воює, чи тому, що він закрив супермаркет і переобладнав його у цех з виробництва дронів, в якому працює половина міста, чи тому, що він сидить в банку, який обслуговує цей цех,

– пояснила вона.

Нагадаємо, що Ольга Романова припустила, хто може бути наступником Владіміра Путіна на президентській посаді. Це, імовірно, його племінниця – Анна Цивільова. Вона стала заступницею глави міноборони Росії Андрєя Бєлоусова, а також жінці присвоєно чин дійсного державного радника 3 класу, який відповідає військовим званням генерал-майора та контрадмірала.