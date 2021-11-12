Путін має три "горокракси", які роблять його безсмертним

У Володимира Путіна є магічні предмети, які дарують йому безсмертя. Мовиться про "горокракси", які у фільмах отримують антигерої.

Джоан Ролінґ подарувала світові нові слова. Наприклад, "горокракси" – магічні предмети, що дарують антигерою безсмертя.

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У світі Гаррі Поттера в кожному з них зберігалася частинка душі їхнього творця. Доти, поки "горокракси" цілі, – їхній господар невразливий.

"Горокракси" Путіна

Добра література тому цінна, що її образи починають жити самостійним життям. Будь-який політик, який мріє про власне політичне безсмертя, так само створює собі "горокракси".

Перше безсмертя

В Путіна їх кілька. Перший його "горокракс" – це перемога над сепаратизмом, що ним були позначені російські 1990 роки. Друга чеченська війна стала фактичною передвиборчою кампанією – на тлі відсутньої номінальної.

"Сильна рука" почала нанизувати країну на "вертикаль".

Услід за приборканням бунтівної республіки – скасування губернаторських виборів, вигнання регіональних бояр з Ради Федерації та скасування самої "федерації" на користь ультрацентралізованої системи.



Путін має 3 речі, які роблять його безсмертним / Фото Getty Images

Саме боротьба з відцентровістю слугувала за легітимацію першого президентського терміну Володимира Путіна, за головну відповідь на питання: "Чому він?".

Друге безсмертя

Другий його "горокракс" – зростання добробуту. Нафтодолари дозволили укласти новий соціальний договір, права і свободи обмінювалися на:

зарплати;

іпотеки;

кредитні автомобілі;

можливість відпочивати в Хургаді.

Вперше за десятиліття російський громадянин занурився у споживацтво – те саме, яке раніше бачив тільки в телевізорі. Бюргерство породжувало аполітичність. Нафта дорожчала і її бризки розліталися країною.

Влада в Росії вперше упродовж тривалого часу здобулася на імідж тієї, що може наповнити холодильники та гардероби.

Консюмеризм породжував лояльність, завтрашній день набував обріїв, планування знову входило в моду. Легітимність другого терміну Путіна будувалася саме на цьому. Так створили другий "горокракс".



Зростання добробуту в Росії допомагає Путіну / Фото Getty Images

Його інерція дозволила здійснити рокіровку. Урядування Дмитра Медведєва зумовлювалось не чеснотами наступника, а підтримкою першої особи.

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Протягом наступних чотирьох років усі сперечалися про те, де закінчується один і починається інший. У 2012 році ці суперечки втратили сенс, адже Путін повернувся.

Третє безсмертя

Його третім "горокраксом" могла стати Олімпіада, яку власноруч провели і виграли. Росія головувала у G8 і продавала нафту по 100 доларів, створювала Митний союз й приручала європейський бізнес.

Та всього цього Кремлю видалося замало. На роль нового "горокракса" обрали Крим.

"Сакральна Корсунь" і "російська мекка", "ввічливі люди" та "слава російської зброї". Зворотним боком парадного фасаду стала війна на Донбасі та боротьба з інакодумцями.



Третім "горокраксом" Путін обрав Крим / Фото Getty Images

Мрія про імперію

І те, й інше обиватель зволів не помітити. Мрія про імперію виявилася занадто сильним ментальним наркотиком: фортеця в облозі, щільніше шереги, ворог коло брами.

Кожен з "горокраксів" – запорука виживання того, хто його створив. Тому Кремль не наважується гримнути на Рамзана Кадирова, який дозволяє собі все, що захоче.

Тому Москва кидає до в'язниць тих, хто нагадує, що Крим – це Україна. Тому президент і далі на прямих лініях пояснює низькі зарплати "перегибами на местах".

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Тому що в кожному з цих трьох випадків є ризик порушити ті точки легітимності, що завдяки ним Путін став тим, ким він є. А руйнування кожного "горокракса" може призвести до загибелі їхнього господаря.