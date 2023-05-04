"Добрі наміри" – синонімічно цинічним вбивствам: Подоляк про чергові заяви Путіна

14 місяців повномасштабної війни в Україні – це цілковито "добрі наміри" Росії, про що вчергове сказав очільник Кремля Владімір Путін. Він відверто насолоджується вбивствами, руйнуваннями цілих міст і при цьому робить такі цинічні заяви. Це абсолютна психічна зміна особистості, її своєрідна інверсія.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що російський диктатор має розповісти про всі свої "добрі наміри" тільки в Гаазі.

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Російське "добро" – суцільне знищення

Путін – не та людина, яку взагалі треба слухати, відзначив Михайло Подоляк. А всі його заяви про "добрі наміри" – синонімічні вбивствам. І ось тому прямі факти.

Ми (росіяни – 24 Канал) з добрими намірами прийшли відрізати голови, масово ґвалтувати ваших дітей і жінок, ми з добрими намірами підриваємо ваші будинки, садимо вас у підвали і там жорстоко піддаємо тортурам. Ми робимо це тисячами проти вас. Ми бомбимо ваші будинки, ми вбиваємо ваших дітей в школах, на заняттях і це "добрі наміри",

– перелічив російські злочини Подоляк.

Він зазначив, що Путін має говорити про все це у Гаазі чи спеціальному трибуналі під натиском прокурорів, які зможуть вивети його на чисту воду.

"Подивіться, що вони звільнили, як вони звільнили. В нас є Схід України сьогодні? В нас немає Сходу України. Він все зруйнував. І коли росіяни продовжують казати: "Це ж не ми почали, це ж ви почали в Одесі, це ви почали бомбити Донбас тощо". В мене одне просте питання: "А хто там з'явився в Одесі, а хто з'явився на Донбасі, не ви?" Це ж і був перший етап війни", – нагадав чиновник.

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Подоляк додав, що саме так Росія хотіла збільшити масштаби свого наступу, захопивши маленький плацдарм, вбивши і депортувавши людей та "наситивши ці регіони своїм стандартним російським криміналом".

"Тобто це є системна війна проти України, продумана, з геноцидними і терористичними компонентами і це все є системою, яку треба буде довести в рамках судових процесів", – резюмував він.

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