Путін має змінити підхід, – у "Нафтогазі" пояснили рішення німецького суду щодо "ПП-2"
Джерело:24 канал
Компанія-оператор "Північний потік-2" програла суд у Німеччині щодо звільнення від вимог Газової директиви ЄС. Тепер Україна отримала тактичну перевагу у протистоянні з Росією на енергетичному полі.
Про це в ефірі 24 каналу повідомила радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. За її словами, завдяки рішенню суду Україна захищає власну енергетичну безпеку.
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Чому рішення суду важливе для України
Радниця наголосила, що тепер "Північний потік-2" (далі – "ПП-2") не запустять так швидко, як хотів Кремль.
"Путін повинен змінити всю парадигму підходу до того, як він хотів використовувати "ПП-2", тому що і Україна, і Європейська комісія наполягає на цьому", – повідомила посадовиця.
У "Нафтогазі" зазначили, що загалом європейський політикум підтримує те, щоб газопровід відповідав європейському законодавству.Зверніть увагу! У Кремлі вже відреагували на програш "Північного потоку-2" у німецькому суді. Там назвали це рішення корпоративним питанням.
Кремлю "обрізали крила"
За словами Заліщук, Путін тепер не зможе контролювати "ПП-2". Кремль має шукати незалежну компанію, яка буде оператором труб газогону.
У такий спосіб "Газпром" не зможе диктувати правила, як використовувати трубу",
– зауважила радниця.
Однак важливо побачити виконання цього рішення на практиці.
"Газпром" контролюватиме трубу на 50%
Радниця додала, що ще одним із важливих критеріїв є доступ до труби так званих третіх сторін. Мовиться про інші компанії, які мають використовувати її потужності.
"У такий спосіб "Газпром" може контролювати трубу тільки на певний відсоток: на 50% відповідно до сьогоднішніх норм", – розповіла Заліщук.
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Утім, посадовиця вважає, що радіти поки не варто. Попереду ще рішення німецького енергорегулятора і схвалення Європейської комісії.
Заліщук розповіла про рішення суду щодо "Північного потоку-2": дивіться відео
Суд стосовно "Північного потоку-2": найголовніше
- Вищий земельний суд Дюссельдорфа у Німеччині ухвалив рішення за скаргою оператора "Північного потоку-2" на мережеву агенцію "Bundesnetzagentu".
- Компанія-оператор російського газопроводу має відповідати нормам Газової директиви ЄС. Також постановили, що половина потужностей газогону повинна бути доступною для інших компаній.
- Наразі "Газпром" володіє монополією на експорт газу із території Росії.