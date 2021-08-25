Путін має змінити підхід, – у "Нафтогазі" пояснили рішення німецького суду щодо "ПП-2"

Компанія-оператор "Північний потік-2" програла суд у Німеччині щодо звільнення від вимог Газової директиви ЄС. Тепер Україна отримала тактичну перевагу у протистоянні з Росією на енергетичному полі.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. За її словами, завдяки рішенню суду Україна захищає власну енергетичну безпеку.

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Чому рішення суду важливе для України

Радниця наголосила, що тепер "Північний потік-2" (далі – "ПП-2") не запустять так швидко, як хотів Кремль.

"Путін повинен змінити всю парадигму підходу до того, як він хотів використовувати "ПП-2", тому що і Україна, і Європейська комісія наполягає на цьому", – повідомила посадовиця.

У "Нафтогазі" зазначили, що загалом європейський політикум підтримує те, щоб газопровід відповідав європейському законодавству.

Кремлю "обрізали крила"

У Кремлі вже відреагували на програш "Північного потоку-2" у німецькому суді. Там назвали це рішення корпоративним питанням.

За словами Заліщук, Путін тепер не зможе контролювати "ПП-2". Кремль має шукати незалежну компанію, яка буде оператором труб газогону.

У такий спосіб "Газпром" не зможе диктувати правила, як використовувати трубу",

– зауважила радниця.

Однак важливо побачити виконання цього рішення на практиці.

"Газпром" контролюватиме трубу на 50%

Радниця додала, що ще одним із важливих критеріїв є доступ до труби так званих третіх сторін. Мовиться про інші компанії, які мають використовувати її потужності.

"У такий спосіб "Газпром" може контролювати трубу тільки на певний відсоток: на 50% відповідно до сьогоднішніх норм", – розповіла Заліщук.

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Утім, посадовиця вважає, що радіти поки не варто. Попереду ще рішення німецького енергорегулятора і схвалення Європейської комісії.

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