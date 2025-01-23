Путін "дограється": головне з інтерв'ю з Подоляком про Трампа і завершення війни

Російський диктатор Владімір Путін так любить понтуватися і вдавати з себе крутого, що це може погіршити їхні відносини з Дональдом Трампом. Так, Путін може образити своєю поведінкою президента США.

Радник голови Офісі Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що це матиме наслідки для Путіна. Головні тези з інтерв'ю про Дональда Трампа, Путіна та завершення війни – читайте далі у матеріалі.

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Єдина умова, за якої можна швидко закінчити війну

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо Владімір Путін не захоче завершувати війну в Україні. Заяви Трампа після вступу на посаду свідчать про глибоке розуміння російсько-української війни та реалізм, тобто усвідомлення президента США, що цю війну швидко не завершити, переконаний радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Така публічність заяв Трампа свідчить про розуміння, що Путін – ірраціональний, і домовитися десь у кулуарах не вийде. Тож Трамп публічно фіксує позицію – або Росія усвідомлює, що робить, або США докладають зусилля зовсім іншого рівня, щоб її примусити", – зауважив Подоляк.

Про розуміння, чим насправді є Росія, свідчать заяви не тільки Трампа, а й спецпредставника по Україні та Росії Кіта Келлога, а також держсекретаря Марко Рубіо. Проте Путін не чутиме цих заяв, поки не почнуться реальні дії.

Для того, щоб санкції проти Росії працювали, потрібно кілька речей. По-перше, час – 6 – 8 місяців. По-друге, мілітарний тиск на країну-агресорку, тобто нарощування ударів по російській території та збільшення ракетних спроможностей України.

Тільки в такій комбінації це дасть нам суттєві наслідки й достатньо швидко можна буде прийти до фіналу війни. Якщо ж Росію не примусити до завершення війни, то вона й далі шукатиме якісь відмовки,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Путін може образити Трампа

Подоляк переконаний, що поведінка Путіна найближчим часом покаже, що відбувається у кулуарах. Так, останні 1,5 місяця російський диктатор поводив себе дуже нахабно, бо вважав, що може усіх "зламати". Водночас коли виникає неконтрольована ситуація – він зникає.

Крім того, не виключено, що своєю поведінкою Путін може образити Трампа, адже любить удавати крутого, що може мати наслідки. Як-от, наприклад, з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, коли російський диктатор запізнився на зустріч на цілу годину й Пезешкіян не став чекати і покинув Кремль.

"Путін не міняється. Це у нього така субкомпенсація, коли він усього боїться, але хоче домінувати. Тож реалізує це через такі маленькі моменти. Він буде понтуватися і з Трампом, і це призведе до вкрай негативних для нього наслідків. А те "вікно можливостей", про яке заявили в Росії, – стане "хвірткою на виліт", – підкреслив радник голови ОПУ.

Чому у США наполягають на мобілізації 18-річних, хоча Трамп обіцяє мир

Попри обіцянки миру, у Сполучених Штатах говорять про необхідність знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років. Подоляк пояснив, що такі заяви допомагають США опосередковано зняти з себе частину загальної провини.

Так, не виконуючи свої обіцянки щодо постачання зброї повністю, західні політики працюють на свого виборця. Мовляв, вони все виконали, просто Україні не вистачає людей. А виборцю, який глибоко не занурюється у питання війни в Україні, так і здається.

"Вони можуть говорити про 18 чи 20 років, але це не має значення. Є порядок денний в Україні і є розуміння, що якщо не буде математичного паритету в зброї та високотехнологічної переваги на полі бою, то тоді будуть проблеми. Й ці проблеми не розв'язуються кількістю людей", – підсумував Подоляк.