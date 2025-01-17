Путін спробує створити образ віртуальної "перемоги" у війні: чи повірять у неї росіяни

Росія наразі висуває ультиматуми щодо закінчення війни в Україні. Проте за версією західних ЗМІ вона може бути "відкрита до обміну деякими територіями". Водночас Кремль у разі таких поступок не перейматиметься щодо невдоволення ними росіян.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що для Росії не важливо, де буде проходити лінія розмежування. Тому що росіяни повірять у будь-що, що їм скаже їхня влада.

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Будуть задоволені поясненням

Рейтерович пояснив, якщо Владімір Путін скаже росіянам "ми перемогли, і це є перемогою", то вони в це повірять і будуть задоволені цим "поясненням".

В Росії проводились соціологічні опитування на початку 2024 року і, попри їх умовність, вони демонструють, що 70% росіян підтримують продовження війни в Україн. Хоча, на думку політолога, останнім часом цей відсоток зменшується.

Водночас 70% громадян Росії під час опитування, відповіли, що підтримають Путіна, якщо він скаже, що завершить війну, адже вона вже всім набридла.

Вони просто дивляться в рота російській владі, і що росіянам спустить, то для них буде істиною в останній інстанції. Тому для Путіна і його найближчого оточення створити образ віртуальної "перемоги" не становить жодних проблем,

– зауважив політолог.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Чаленко вважає, що зустріч Трампа і Путіна, імовірно, не наблизить завершення війни, адже сторони мають дві протилежні позиції. Західний концепт, за його словами базується на паузі щодо вступу України в НАТО на 10 – 20 років та створенні демілітаризованої зони, а російський – на постійному "нейтралітеті" Києва та перетворення України на васала.

Незадоволені, за його словами, звичайно, будуть – ультрапатріоти, але їх швиденько притиснуть і пояснять, що вони мають робити.

Це в демократичних країнах, таких як Україна, ми можемо це обговорювати, дискутувати, висувати претензії, вимагати від влади звітувати, пояснювати. А в Росії буде так, як вирішить Путін, і який образ цієї "перемоги" буде проданий або просто переданий росіянам,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Водночас це розуміють у США і в багатьох західних країнах, і вони, як зазначив політолог, натякають іноді Путіну, що він може закінчити війну і формально зберегти обличчя всередині країни. Тим більше, що це не є для очільника Кремля великою проблемою.

До слова, видання Bloomberg пише, що на можливих переговорах з Трампом щодо закінчення війни, Росія поставить умови нейтралітету України і обмеження її армії. Однак видання зазначає, що Москва, імовірно, наполягатиме на збереженні принаймні фактичного контролю над майже 20% окупованої території України і також вона "відкрита до обміну деякими територіями".