В Ердогана немає ні друзів, ні ворогів: про що може говорити з Путіним

Владімір Путін 12 лютого збирається в гості до Реджепа Ердогана. Найімовірніше, російський диктатор про щось проситиме турецького й запропонує дещо натомість.

Російський опозиційний журналіст Сергій Асланян прокоментував 24 Каналу ймовірний візит Путіна до Туреччини. За його словами, Анкара не належить до союзників ані Москви, ані будь-якої іншої країни.

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"В Ердогана немає ані друзів, ані ворогів. В Ердогана є політичні інтереси. <...> Туреччина – це завжди флюгер, який повертається у вигідний йому бік", – констатував Асланян.

Тому з Анкарою не може бути однієї домовленості назавжди – треба постійно передомовлятися з будь-якого приводу.

Власне, для цього Путін і хоче особисто поїхати в Туреччину. Ба більше, там йому не загрожує арешт за ордером Міжнародного суду, тому що країна не ратифікувала Римський статут.

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"У російській зовнішній політиці Туреччина тепер виконує функцію найманця, який від імені Росії може зробити якусь капость", – зазначив Асланян.

Наприклад, Путін пообіцяє Ердогану, що блокуватиме всі резолюції ООН щодо курдського питання в Туреччині. За це Анкара може знищити американську базу в Сирії або передати в Ємен ракетні комплекси для затоплення американського есмінця, що охороняє Саудівську Аравію від єменських претензій.

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