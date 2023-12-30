Путін живе у світі фантазій: Шейтельман припустив, що може закінчитися в Росії для війни

Владімір Путін не збирається завершувати війну в Україні. Російський диктатор живе у світі власних імперських амбіцій та фантазій.

Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Проте, є певні моменти, які так чи інакше можуть зупинити Путіна.

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Що може зупинити Путіна

Один з варіантів, який може зупинити російського диктатора – люди. Вони дійсно закінчуються в Росії, наголосив Шейтельман.

"Це нам здається, що їх там нескінченна кількість. Нам здається, що вони дурні і готові йти воювати. Але ні. Кожна наступна смерть росіянина на окупованих територіях наганяє сумнів на інших росіян", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської області Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що Росія звозить до тимчасово окупованої області представників малих народностей – бурятів, якутів. Вони виконують певні ремонтні роботи, зокрема відновлюють дороги на вимогу військових-окупантів. Раніше у такі бригади приїздили, наприклад, з Підмосков'я. Але фіксувалися випадки, коли їх хотіли мобілізувати і відправити на фронт.

Чому не хочуть звільняти в запас тих, кого вони мобілізували? Бо ті приїдуть до себе в село і розкажуть як там (на фронті – 24 Канал). Їм може не сподобатися. Тому вони везуть тих, хто не розуміє по-російськи. І люди в них закінчуються, це правда,

– зазначив політтехнолог.

Ще один аспект у цьому питанні – хто саме гине. Михайло Шейтельман, спираючись на дані розвідки сказав, українські Сили знищили 90% російської професійної армії, яка від початку повномасштабного вторгнення увійшла на територію України.

Крім цього, вплинути на імперські амбіції Путіна може нестача техніки. Як бачимо на практиці, Україна вдало ліквідовує російську техніку. Так, нещодавно країна-окупантка залишилася без чергового ВДК.

"Снаряди поки не закінчуються, з корейцями домовився – "наростив" (Путін – 24 Канал) виробництво. Але я впевнений, що наші вже знайшли тонкі місця, що треба вибивати, що в росіян закінчиться швидше всього. Можна вирахувати, яке в них слабке місце", – зазначив експерт.

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