Сигнал для Заходу: чому Путін у рейтингу TIME у номінації "Людина року"

Поки Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України, Владімір Путін може стати "Людиною року" за версією видання TIME. Ця новина шокувала усіх, однак редакція у такий спосіб може подавати сигнал для Заходу.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він зауважив, що у 2022 році "Людиною року" за версією TIME став Президент України Володимир Зеленський та весь український народ.

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"Символ безпомічності та тиранії"

Олексій Буряченко припустив, що, можливо, редакція TIME у такий спосіб хотіла показати Заходу, що вони за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну так і не змогли протидіяти Путіну.

Минулого року на обкладинці TIME був Зеленський та український народ. А цього року може бути як символ безпомічності та тиранії фотографія Путіна. Як такий показовий сигнал усьому Заходу, що вони не змогли протидіяти Путіну та путінському режиму, що говорить про їхню слабкість,

– сказав він.

Однак, за словами політолога, воєнний злочинець Путін на обкладинці видання TIME матиме недостойний вигляд.

Буряченко про нагороду "Людина року" за версією TIME: дивіться відео

Путін може стати "Людиною року" за версією TIME