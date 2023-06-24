Наступні 24 години для Путіна будуть критичними, – CNN

Російський президент Владімір Путін зіткнувся з величезною загрозою своїй владі внаслідок заколоту свого "кухаря" Євгєнія Пригожина. Журналісти CNN припускають, що наступні 24 години матимуть кардинальне значення для російського диктатора.

У виданні також відзначили, що ця загроза є найбільшою з моменту його приходу до влади у 2000 році. Попри це, журналісти наголосили, що ця подія була "неминучою і неможливою водночас".

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Путін може втратити владу через 24 години

Журналісти CNN зазначили, що звикли вважати Путіна "майстерним тактиком". Попри це, вони із цікавістю спостерігають за тим, як він може втрати владу "у ядерній державі".

Приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, головна перевага його автократії, руйнується за одну ніч,

– мовиться у матеріалі.

Вони зазначили, що неминучою втрату Путіним влади вважали тому, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може вчергове пережити жахливу авантюру, як заколот Пригожина. Однак цього, наразі немає в російській армії.

А неможливою вважали тому, що критиків Путіна просто прибирають, або викидують з вікон, або жорстоко труять. Крім того, російська армія зіткнулася з таким явищем, як братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі. Це наразі єдине, що може врятувати московську еліту від краху.

Путін мав можливість виправити ситуацію

У виданні припускають, що підрозділи "Вагнера" планували свій заколот протягом певного часу. Тому виправдання щодо нібито авіаудару по табору "Вагнера" в лісі не є занадто переконливим.

"Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день", – сказали журналісти.

Також автори зазначають, що Пригожин, ймовірно, мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони Росії. Однак звернення Путіна в вранці 24 червня знищило цю перспективу.

Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір – між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном (Пригожиним – 24 Канал), якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів,

– підкреслили у виданні.

Попри це, журналісти кажуть, що не варто наразі очікувати "катастрофічних наслідків", адже цей заколот ще не завершився.

Не варто поки очікувати змін

Автори видання кажуть, що, цей заколот, ймовірно, змінить хід війни на користь України. Однак застерігають від можливих наслідків, які можуть нагадувати події 1917 року, коли російський цар Микола II втратив свою владу.

Довідка! Під час Першої світової війни російський імператор Микола II, так само як зараз Путін, не розрахував міць російської армії, відправивши на забій мільйони солдатів. Після цього у країні розпочалася Більшовицька революція, яка нібито мала призвести до змін у країні.

Однак згодом стало зрозуміло, що Радянський Союз така ж сама імперія, якою й була до цього Росія, тому результати повстання не були цілком позитивними та очікуваними.

Автори наголошують, що Пригожин може не перемогти у цьому заколоті, а "стовпи" Кремля можуть навіть не зруйнуватися. Проте вони наголошують, що ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу".

Наостанок у виданні зазначили, що неможливо уявити, що з цього моменту "путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх висот щодо тотального контролю країни". Вони запевнили, що попереду ще більше неминучих потрясінь і змін для кремлівської влади.