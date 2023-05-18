Наслідки для Путіна будуть сумні, – Фейгін припустив, хто може усунути диктатора від влади

Вже тривалий час обговорюють, хто може стати наступником російського диктатора Владіміра Путіна. Усунути бункерного діда від влади можуть секретар Ради безпеки Росії Нікалай Патрушев, його син або заступник глави ФСБ Алєксандр Бортніков.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це може статись після поразки Росії у війні проти України.

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Чи зможуть забрати у Путіна владу

Фейгін зазначив, що коли Росія програє, а ЗСУ повернуть усі тимчасово окуповані території України, то це погано закінчиться для Путіна. Основними претендентами на владу в країні-агресорці є Патрушев, його син або частково Бортніков.

Наслідки для Путіна будуть сумні. Ці армійські чини показали свою безпорадність. Але це не означає, що у них нема сил та засобів, щоб таке здійснити. Частково апарат влади, але він теж повинен мати союзників серед силовиків, які могли б відсторони Путіна,

– припустив він.

Правозахисник стверджує, що у випадку, якщо усе залишиться, як зараз, то диктатор зможе зберегти свою владу. Путін буде розповідати усім, що "воює проти Заходу", а тимчасово окуповані території – "усе, що вони могли зробити".

Фейгін про можливих наступників Путіна: дивіться відео

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