Путін може захотіти вдарити по всій Європі, – політолог припустив помсту ЄС від Кремля

Україна, Молдова та Грузія намагаються вступити до ЄС. Ці країни хочуть в Європу, а не до Російської імперії. Через це Путін може завдати удару по європейських країнах.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, люди цих країн хочуть йти в Європу.

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Він вважає, що всі люди на контрольних Путіну територіях Грузії чи Молдови не хочуть в Росію, адже це точно не та імперія, за яку люди б хотіли помирати.

Крім того, на думку політолога, Путін зараз більше зосереджений не на Молдові, а на помстві всій Європі.

"Те, що напередодні почали імітувати артобстріли Естонії, почали дивитися, щоб “прорубати коридор” через Литву – говорить про те, що росіяни вже зляться не на Україну і Молдову", – каже Давидюк.

За його словами, росіяни не зляться на Україну та Молдову, як на тих, хто хоче залишити совковий табір російського впливу, а почали злитися на всю Європу.

Росіяни шукають місця, куди вдарити, і думають серйозно про це. Тому НАТО має занепокоїтися про те, що Путін може захотіти вдарити по всій Європі. Бо Естонія і Литва сьогодні одні з лідерів ЄС по спротиву,

– заявив Давидюк.

На його думку, Путін може вдарити саме по цих країнах, тому не Молдова "під прицілом", а вся Європа.

До слова, Європарламент 23 червня підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС. Однак остаточне рішення про кандидатство буде під час саміту країн ЄС ввечері.

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