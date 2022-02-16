Путін може залишити війська навколо України для залякування, – Держдеп США

У Держдепі США припустили, що Росія може залишити свої війська біля кордонів України на тривалий час. Так вона зберігатиме важіль для своїх вимог.

Тримати війська місяцями буде складно

Залишаючи своїх бійців та техніку, Володимир Путін намагатиметься вибити поступки. Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила в інтерв'ю.

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Є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. Як довго це може тривати – я не знаю,

– зізналася Шерман.

Зауважимо, США вважають, що активне скупчення російських військ на кордоні триває майже 4 місяці. Водночас українська влада стверджує, що значна частина контингенту лишається там з квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців.

Шерман наголосила на важливості і надалі обмінювалися оцінками щодо ситуації, аби "розуміти, що там відбувається".

"Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними", – запевнила представниця Держдепу.

Росія відводить війська

Зранку 15 лютого міноборони Росії заявило про завершення низки військових навчань. Через це частину контингенту вирішили повернути на місця постійної дислокації.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголошував, що контингент виводять не тому, що на цьому наполягав Захід, а – згідно з планом.

Водночас під час звернення президента Джо Байдена щодо України, політик заявив, що США не бачать зменшення військ. За словами політика, зараз біля України перебувають 150 тисяч ворожих армійців.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!