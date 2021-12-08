Путін може завдати обмеженого удару по Україні, щоб не провокувати Захід, – Вершбоу

Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України. Таким чином президент Росії нібито хоче діяти, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу.

Якщо Путін здійснить широкомасштабний напад, союзники дадуть Україні потужну підтримку. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012 – 16 роках Александр Вершбоу.

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Але він (Путін – 24 канал) може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу,

– припустив Вершбоу.

Що може не допустити нападу

Вербшоу переконаний, що одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.

Посадовець додав, що голова Єврокомісії запевнила: ЄС накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. За словами Вершбоу, це добре, що президент США консультувався з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Для України важлива підтримка

Ексзаступник Генсека відзначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує. За його словами, ця підтримка має виражатись і в допомозі українському війську.

"НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати ЗСУ", – наголосив Вершбоу.

Він додав – Путін повинен усвідомлювати, що в разі агресії доведеться платити високу ціну.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Українська розвідка попередила, що біля наших кордонів перебувають понад 94 тисячі російських військових. Припускають, що вони можуть вдатись до наступу вже у січні – лютому 2022 року.

Іноземні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей.

США стурбовані через таку загрозу. Вони розглядають сильні санкції, які можуть передбачати навіть відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.

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