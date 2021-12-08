Путін може завдати обмеженого удару по Україні, щоб не провокувати Захід, – Вершбоу
Джерело:Укрінформ
Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України. Таким чином президент Росії нібито хоче діяти, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу.
Якщо Путін здійснить широкомасштабний напад, союзники дадуть Україні потужну підтримку. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012 – 16 роках Александр Вершбоу.
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Але він (Путін – 24 канал) може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу,
– припустив Вершбоу.
Що може не допустити нападу
Вербшоу переконаний, що одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.
Посадовець додав, що голова Єврокомісії запевнила: ЄС накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. За словами Вершбоу, це добре, що президент США консультувався з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
Для України важлива підтримка
Ексзаступник Генсека відзначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує. За його словами, ця підтримка має виражатись і в допомозі українському війську.
"НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати ЗСУ", – наголосив Вершбоу.
Він додав – Путін повинен усвідомлювати, що в разі агресії доведеться платити високу ціну.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Українська розвідка попередила, що біля наших кордонів перебувають понад 94 тисячі російських військових. Припускають, що вони можуть вдатись до наступу вже у січні – лютому 2022 року.
- Іноземні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей.
- США стурбовані через таку загрозу. Вони розглядають сильні санкції, які можуть передбачати навіть відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.
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