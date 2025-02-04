Британський генерал назвав 3 сценарії завершення війни Путіним
- Британський генерал-майор Чіп Чепмен назвав три можливі сценарії завершення війни Путіним: рішуча воєнна перемога, неможливість перемоги військовим шляхом, або неприйнятні втрати.
- Путін може продовжувати війну, поки російська армія не залишить поле бою, населенню не набридне, або не відбудеться дезертирство еліти.
Російський керівник Владімір Путін може завершити війну з трьох причин: рішуча воєнна перемога, нездатність перемогти військовим шляхом або неприйнятні втрати живої сили, в економічному, військовому та політичному планах.
Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зазначивши, що Путін вестиме вічну війну, поки російська армія не піде з поля бою, населенню не набридне або не відбудеться дезертирство еліти.
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Чому бойові дії не припиняються
Британський генерал сказав, що будь-які бойові дії припиняються через 3 причини:
- рішучу воєнну перемогу, що зараз не виглядає ймовірним;
- неможливість воєнної перемоги, що більше здається ймовірним. Але Путін все ще вважає, що стратегічне затягування на його боці;
- неприйнятні втрати як в економічному та політичному, так і військовому плані, а також живої сили.
Це те, що Україна прагне зробити зараз. І те, що прагнув зробити Путін, коли перейшов на удари по енергетичній інфраструктурі України,
– зазначив Чепмен.
Одна з причин, чому бойові дії не припиняються, полягає в необхідності максимальної перемоги, щоб виправдати зазнані втрати або жертви.
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Якими можуть бути переговори
Таким чином Путін буде вести нескінченну війну, поки або російська армія не залишить поле бою, як це було в 1917 році, або поки народу не набридне, чи не відбудеться дезертирство серед еліти.
Не впевнений, що це буде 2025 рік. Сподіваюся, що так, але більш ймовірно, що саме Путін перебуває у стратегічній обороні, а не Україна,
– сказав Чіп Чепмен.
За його словами, пріоритет номер один у зовнішній політиці Дональда Трампа – прийти до якоїсь розв'язки, якщо не цьогоріч, то в найближчому майбутньому.
Проте переговори можуть бути складними. Наприклад, знадобилося 2 роки й 500 зустрічей, аби дійти до перемир'я у Корейській війні 1953 року.
Зазначимо, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія мають бути готовими йти на поступки.
Такої ж думки держсекретар США Марко Рубіо. Він неодноразово наголошував, що так буває в будь-яких переговорах. У Зеленського вже відреагували на слова Келлога.