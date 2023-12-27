Схожий "трюк" Путін зробив у 2022 році: для чого Росія надсилає сигнали про переговори

У західній пресі з'являються повідомлення, що Владімір Путін готовий ставити війну "на паузу". За інформацією видання NYT, російський президент дипломатичними каналами демонструє готовність до припинення вогню та переговорів.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що стоїть за цими заявами та як зрозуміти російський слід у матеріалах західних ЗМІ. За його словами, схожий "трюк" Путін зробив минулого року.

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Як зрозуміти російський слід

У травні – червні 2022 року американський журнал National Interest вперше опублікував "мирний план" із 15 умовами, ось деякі з них:

Україна внесе в Конституцію "вічний нейтралітет".

Україна визнає анексію Криму.

Росія виведе всі свої військові сили на позиції "до 24 лютого", за винятком лінії фронту на Донбасі.

Україна скоротить свої сухопутні війська до 150 000 військовослужбовців і 100 000 резервістів.

Україна під наглядом Росії погоджується знищити всі свої "ударні системи", не буде розробляти або купувати будь-яку зброю та закриє 26 своїх фінансованих США біологічних дослідницьких лабораторій.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання перемовин із Росією на сьогодні не актуальне, і він не бачить запиту Росії щодо цього. Україна має свою " Формулу миру " й не готова поступатися із зазначеними там умовами.

"Одразу звернулися до прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова із запитанням "що ви думаєте про цей мирний план?". На що він відповів: "Не знаємо, не читали". Хоча очевидно, що вони це писали. Зараз після статті NYT так само до Пєскова звернулися. Йому не ставлять випадкових запитань. Немає кореспондентів, які можуть запитати те, що хочуть. У нього запитують те, що він замовив. І він сказав: "Ні, Путін так не думає". Це стандартна історія", – зазначив політтехнолог.

Чи готовий Путін "зупинити" війну

На думку Шейтельмана, у Кремлі хочуть, щоб їх вмовляли, висунули потрібні умови й лише потім вони буцім погодяться. Замовна стаття, а потім коментарі – такий прийом окупанти вже понад 15 разів застосовували протягом повномасштабного вторгнення. Раз у два місяці можна прослідкувати подібні наративи.

Зверніть увагу! Путін підписав закон про бюджет на 2024 – 2026 роки, який зовсім не вказує на те, що Росія готова зупинити війну. Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.



За рік за статтею "національна оборона" бюджет витратить 10,775 трильйонів рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му, у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му, та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року.

Путін готовий поставити війну "на паузу" задля одного – відновити військовий потенціал, щоб спробувати наступати на Київ, Одесу та інші великі міста України. Позаяк за 2023 рік російські окупанти змогли захопити близько 500 квадратних кілометрів, а вже певну територію українські військові звільнили.

Такими темпами їм потрібно 1200 років, щоб захопити всю Україну. Путін розуміє, що не має 1200 років, тому потрібно це якось пришвидшити, але відразу не виходить,

– зауважив Михайло Шейтельман.

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