Під час прямої лінії Владіміра Путіна, яка проходить кожного року, диктатор наговорив багато зайвого. Він дуже різко висловився про політику та дії трьох світових лідерів.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що диктатор розсварився із Дональдом Трампом, Реджепом Ердоганом та Беньяміном Нетаньягу. Путін дав особисту оцінку діям цих лідерів.

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Трамп міг образитись на Путіна

Під час своєї щорічної промови Путін дав чітко зрозуміти Дональду Трампу, що він проти мирних перемовин з Україною, які ініціює новообраний президент США.

Проте, на думку Сергія Жирнова, це не єдина заява диктатора, яка могла б образити Трампа.

Трамп хотів посадити у в'язницю Хантера Байдена (за незаконне зберігання зброї – 24 Канал), якого помилував його батько – Джо Байден. Путін сказав, що це правильно, адже людський фактор взяв гору. Він добре відгукнувся про Байдена у цій історії,

– зауважив колишній співробітник КДБ.

Він підкреслив, що така відповідь Путіна Трампу, ймовірно, дуже не сподобалось.

Путін звинуватив Туреччину в обмані

Значну частину свого виступу кремлівський диктатор присвятив курдській проблемі, підкресливши, що Туреччина пообіцяла цьому народові власну державу на своїй території, проте обіцянки так і не виконала.

Ця розмова для Ердогана є "червоною ганчіркою". До речі, це могло не сподобатись також і Іраку та Ірану. На мій погляд, Путін таким висловлюванням здійснив дуже велику геополітичну помилку,

– наголосив Сергій Жирнов.

Путін засудив дії Ізраїлю

У Росії вважають, що Ізраїль причетний до початку війни в Сирії. Путін засуджує захоплення сирійських земель ізраїльськими силами.

Зверніть увагу! Ізраїльські війська вперше з 1974 року перетнули сирійський кордон і зайняли кілька стратегічних об'єктів після того, як повстанці захопили Дамаск. Як заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, операція має тимчасовий оборонний характер і спрямована на запобігання використанню покинутих баз терористами.

За словами колишнього співробітника КДБ, кремлівський диктатор зробив доволі правильні висновки щодо ролі Ізраїлю у повстанні в Сирії.

Ізраїль розгромив ХАМАС та "Хезболлу". Ці угрупування значно послабились через це, тому Башара Асада не було кому захищати, адже і Росія уже не мала для цього сил, бо займається війною в Україні. Також ізраїльські війська просунулись вглиб Сирії,

– підкреслив Жирнов.

На його думку, з погляду на міжнародне право, Ізраїль вчинив так само як і Путін на території України. Проте кремлівський диктатор під час своєї промови заявив, що рішення Нетаньягу порушують конституцію ООН та міжнародні домовленості.

"З цього приводу Путін посварився з Ізраїлем, адже уколов лідера цієї країни такою заявою", – додав ексспівробітника КДБ.