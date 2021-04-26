Путін намагатиметься обговорити питання України з Байденом, – Рибачук

У Кремлі вже узгоджують дати саміту з Джо Байденом. Ймовірно, під час зустрічі двох президентів Володимир Путін намагатиметься обговорити питання України.
Джерело:24 канал
Якщо у Росії зазначили, що саміт з президентом США буде приблизно в червні, то ймовірно, що зустріч з президентом України буде після цього. Про це розповів ексглава Секретаріату президента України Олег Рибачук.
До теми Поки деталей немає, – У Кремлі відреагували на зустріч Путіна та Зеленського
"Я думаю, що Путін буде намагатися питання України проговорити у форматі тет-а-тет з Байденом", – припустив Рибачук.
Водночас він зазначив, що Путін уникає публічної політики, тому невідомо, які заяви звучатимуть з боку Кремля.Довідка. 13 квітня під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися впродовж найближчого часу на нейтральній території.
Якою може бути зустріч Зеленського та Путіна
"Якби зустріч Зеленського з Путіним була в прямому ефірі, то Зеленський – не зручний суперник для Путіна", – зазначив Олег Рибачук.
Ексглава Секретаріату президента України переконаний, що у випадку, якщо зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна таки відбудеться, то вона буде проходити у закритому форматі.
Кожен з учасників зустрічі на свою авдиторію даватиме власну інтерпретацію. У Путіна вже давно навчилися будь-яку поразку виставляти його величезною перевагою,
– вважає Олег Рибачук.
Олег Рибачук про ймовірну зустріч президентів: дивіться відео
Зустріч Путіна та Зеленського: що треба знати
- На тлі загострення на Донбасі та стягування російської техніки до кордонів України Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись на території українського Донбасу, де триває війна.
- Путін порадив Зеленському говорити з лідерами бойовиків і запросив його до Москви.
- Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори з бойовиками.
- Водночас президент України доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку почати організацію зустрічі з Путіним.