Путін намагатиметься обговорити питання України з Байденом, – Рибачук

У Кремлі вже узгоджують дати саміту з Джо Байденом. Ймовірно, під час зустрічі двох президентів Володимир Путін намагатиметься обговорити питання України.

Якщо у Росії зазначили, що саміт з президентом США буде приблизно в червні, то ймовірно, що зустріч з президентом України буде після цього. Про це розповів ексглава Секретаріату президента України Олег Рибачук.

До теми Поки деталей немає, – У Кремлі відреагували на зустріч Путіна та Зеленського

"Я думаю, що Путін буде намагатися питання України проговорити у форматі тет-а-тет з Байденом", – припустив Рибачук.

Водночас він зазначив, що Путін уникає публічної політики, тому невідомо, які заяви звучатимуть з боку Кремля.

Якою може бути зустріч Зеленського та Путіна

13 квітня під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися впродовж найближчого часу на нейтральній території.

"Якби зустріч Зеленського з Путіним була в прямому ефірі, то Зеленський – не зручний суперник для Путіна", – зазначив Олег Рибачук.

Ексглава Секретаріату президента України переконаний, що у випадку, якщо зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна таки відбудеться, то вона буде проходити у закритому форматі.

Кожен з учасників зустрічі на свою авдиторію даватиме власну інтерпретацію. У Путіна вже давно навчилися будь-яку поразку виставляти його величезною перевагою,

– вважає Олег Рибачук.

Олег Рибачук про ймовірну зустріч президентів: дивіться відео

Зустріч Путіна та Зеленського: що треба знати