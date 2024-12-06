Путін злиться та нервує: якими методами диктатор хоче вплинути на Трампа

Росія зіткнулась із проблемами. Мовиться не лише про серйозні втрати на війні в Україні, але й про Сирію та Курську область. Там у росіян також не все гладко. Однак Владіміру Путіну треба переконати новообраного президента США у протилежному.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Путін дуже злиться та нервує через це. Він робить непродумані кроки, зокрема нещодавнє використання по території України балістичної ракети "Орешник". Це обернулось грандіозним фіаско для Росії.

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Проблеми Путіна

Аббас Галлямов вважає, що атака по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою "Орешник" вказує на те, що у Путіна немає інших можливостей демонструвати силу. Саме тому він йде на такі крайнощі, використовуючи невипробувану зброю.

Якби у Путіна були інші інструменти, то він би ними скористався. Крім того, у Росії за останні місяці значно зросли втрати (в Україні – 24 Канал),

– сказав політтехнолог.

На його думку, кремлівський диктатор використовує будь-які ресурси, щоб до 20 січня 2025 року, а саме до інавгурації Дональда Трампа, досягти хоч якогось результату на фронті в Україні.

Важливо! У The Moscow Times, із посиланням на російських чиновників, пишуть, що запуск балістичної ракети "Орешник" по Дніпру був ретельно спланований Кремлем. Він мав суто показовий характер, щоб залякати Україну та її партнерів.

Ймовірно, Путін хоче показати Трампу силу Росії, щоб той змусив Україну до вигідних для країни-агресорки умов перемир'я.

"Диктатор намагається створити таке враження, але більшість факторів працює проти нього. Мовиться про невдачі у Сирії та серйозні втрати особового складу та техніки на фронті", – додав Аббас Галлямов.