Триває тотальна "кадиризація" Росії: чому Путін розсипається в обіцянках Кадирову

Наприкінці вересня Владімір Путін зустрівся з так званим главою Чечні Рамзаном Кадировим. Останній встиг вкотре підтвердити свою вірність Кремлю і продовжує це робити у своїх популістських заявах.

Натомість і Путін намагається усіляко лестити Кадирову, бо вважає, що той тримає йому Кавказ. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Гордість за злочини – візитівка Кремля

Путіну важливо мати біля себе Кадирова. А отже він потуратиме бойовику. Так, днями пройшло нагородження, де Адам Кадиров (який побив ув'язненого у СІЗО) отримав звання "Героя Чеченської Республіки".

"Він має сидіти і бути кримінальним злочинцем. Натомість його зробили "героєм" Чечні. Це абсолютний виклик усім. Путін хоче "кадиризувати" Росію. Гордість за злочини стала візитівкою Кремля. Там зібралася група бандитів, терористів і злочинців, які захопили владу в країні – це діагноз", – підкреслив опозиційний політик.

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У свою чергу Кадиров не шкодує слів для так званого російського лідера. У своїх постах в телеграмі він фантазує про "сильного лідера", який "не кинув країну" у складний час. Звісно, не оминає і теми війни. Рамзан Кадиров закликає відмовитися від виборів на період так званої "СВО" – так в Росії називають війну, або має бути єдиний кандидат. Зрозуміло який.

"Це сеанс психотерапевтичної демонстрації граничної лояльності – не позбавляйте мене фінансування, залиште мені армію, взагалі я дуже корисний вам хлопець, який згоден виконувати всі ваші злочинні накази. Це холуйське прагення, яке набуло в придворних масової епідемії", – додав Гудков.

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