У росіян патова ситуація: чому Путін хоче перемовин

У The New York Times написали, що Владімір Путін з вересня 2023 року натякає на готовність до переговорів з Україною. Російський диктатор шукає шляхи для "узаконення" окупації наших територій.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив 24 Каналу, що Росія не здатна утримати захоплені території воєнним шляхом. На це є кілька причин.

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Зокрема, Крим – це географічний мішок, тому практично становить оперативний котел. Сухопутний коридор до півострова – це кількасот кілометрів фронту, притиснутого до Азовського узбережжя. Туди вже дістає частина українських ракет.

Тому в росіян патова ситуація. Вони вперлись і вийти з неї не можуть,

– зазначив Світан.

Про перемовини з Росією не може бути мови

30 вересня 2022 року Путін оголосив про анексію чотирьох областей України – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. З Кримом це сталось раніше – навесні 2014 року. Усі ці території країна-агресорка незаконно вписала у свою конституцію.

Погодившись на перемовини з Росією, Україна опосередковано визнає анексію своїх територій. Тому про жодні контакти з країною-агресоркою, крім силових, не може бути мови.

Путін-то захопив, але залишити собі не може ці території. Не може доти, доки ми на це не погодимось. Тому в нього тепер уже другий рік основне завдання – як змусити нас погодитись з анексією захоплених територій,

– пояснив Світан.

Які ще були реакції на повідомлення про готовність Путіна до перемовин