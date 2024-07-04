Путін вкотре висунув ультиматум щодо припинення вогню

Наразі велика кількість політиків виступає за "припинення вогню". Російський диктатор Владімір Путін вкотре висунув свої абсурдні та цинічні умови задля цього.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Кремлівський господар знову натякнув на "недоброчесність" нашої держави у цьому питанні, хоча справжні претензії повинні виникати лише у бік Кремля.

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Які умови висунув Путін

Росія не може оголосити про припинення вогню, оскільки не впевнена у діях у відповідь української сторони,

– заявив російський диктатор.

Водночас, за його словами, будь-яке припинення вогню без досягнення домовленостей щодо України неможливе. Тож московський "царь" висунув свої умови для так званих "домовленостей" між Кремлем і Києвом.

"Україна для припинення вогню має погодитися на такі кроки щодо демілітаризації, які були б незворотними та прийнятними для Росії", – абсурдно наголосив Путін.

Путін вже пропонував Україні "перемовини" на власних умовах