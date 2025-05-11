Вже не "СВО": Путін уперше назвав війну "війною"

Путін у неділю, 11 травня, виступив із заявами щодо війни, яку Росія веде проти України. Російський диктатор вперше так звану "СВО" назвав війною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його пресконференцію.

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Путін назвав так звану "СВО" війною

Кремлівський диктатор Путін назвав війною так звану "спеціальну воєнну операцію" ("СВО"). Це прозвучало у його виступі перед журналістами.

Під час промови він запропонував відновити прямі переговори з Україною "без попередніх умов".

Коментуючи те, що відбувається зараз, Путін назвав це словом "війна", чого уникав раніше.

Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна, а ми пропонуємо відновити переговори, перервані не нами,

– цинічно заявляв російський диктатор.

Зауважимо, що всю свою промову Путін читав з аркушів. Тож, навряд чи це визначення було обмовкою.

Зазначимо, що до цього моменту російський диктатор використовував слова "конфлікт" і "українська криза".