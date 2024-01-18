Жалівся та огризався: як Путін показав всю свою жалюгідність в промові

На нещодавній зустрічі з керівниками муніципалітетів Росії скаржився на чергову зустріч, присвячену формулі миру України. Диктатор ужив на означення політичного керівництва України слово "придурки", через що його виступ нагадував претензії дитини до дорослих.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що Путін відчуває образу від того, що Росія не мала жодного представництва на світовому економічному форумі в Давосі.

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Що означають останні скиглення Путіна

У своїй промові російський диктатор особливий акцент зробив на тому, що Україна нібито "примусила" Захід відмовитись від комунікацій із Москвою. Однак важливо пам'ятати, що заборона України на перемовини з агресором констатує їхню неможливість з президентом Путіним.

Напередодні в Давосі відбулася чергова зустріч в межах обговорення української формули миру. Перший же її пункт про звільнення всіх окупованих територій є неприйнятним особисто для Путіна, який однозначно не наважиться вивести російські війська з окупованих Криму та Донбасу.

"Чим була (зустріч Путіна з очільниками муніципалітетів – 24 Канал)? Це була альтернатива Давосу. Путін розуміє, що вже другий рік поспіль "пролітає" повз (цей престижний форум – 24 Канал) і що його там не чекають. Те саме і з іншими його "бандитами" на зразок Гєрманів Грєфів (очільник Сбєрбанка – 24 Канал) чи Сєргєєв Собятіних (мер Москви – 24 Канал)", – зауважив політолог.

Однак відповідь російського диктатора на форум у Давосі виявилась якоюсь "дитячою", адже його формулювання та питання, порушені на зустрічі, виглядали вкрай сміховинно порівняно із масштабами Давосу, де найвпливовіші люди світу обговорюють дійсно нагальні проблеми.

Чому не починати переговори з Росією розумно

Не менший резонанс у виступі Путіна викликала заувага про те, що Кремль ні в якому разі не відмовиться від своїх "завоювань" в Україні. Варто розуміти, що російський диктатор вже не вперше вживає саме це слово на позначення окупованих територій України. Відповідно, це ніяка не "обмовка".

Наприклад, зустрічаючись 1 січня з якимись пораненими російськими солдатами, Путін казав: "те, що ви захопили, ми не можемо віддати, бо інакше вийде, що ви даремно витрачали свої життя та здоров'я на ці завоювання",

– нагадав Шейтельман.

Примітно, що подібні думки неодноразово також висловлювали Дмітрій Мєдвєдєв та Сєргєй Лавров, які наполягали, що перемовини можливі лише у випадку збереження за сторонами контрольованих територій. Але тепер, коли Путін озвучив цю думку публічно, вона фактично стала "задокументованою", і на неї зможе послатися будь-який західний політик.

"Якщо зараз Україна підпише з Росією будь-який договір (за підсумками якого Росія отримає бажане – 24 Канал), то завтра агресор зможе напасти так само. Адже умови (агресії проти незалежної держави – 24 Канал) не зміняться. Виходить, що Росія визнає за собою право завойовувати будь-які території", – пояснив логіку окупантів політтехнолог.

Відповідно, бажаючи зберегти свої "завоювання", Кремль прямим текстом заперечує міжнародне право. І в такому випадку неможливо створити ніякого правового поля для ухвалення будь-яких домовленостей з режимом Путіна.

Якими були українські події форуму в Давосі