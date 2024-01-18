Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Путин испытывает обиду от того, что у России не было никакого представительства на мировом экономическом форуме в Давосе.

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Что означают последние нытья Путина

В своей речи российский диктатор особый акцент сделал на том, что Украина якобы "заставила" Запад отказаться от коммуникаций с Москвой. Однако важно помнить, что украинский запрет на переговоры с агрессором на самом деле лишь констатирует их невозможность с президентом Путиным.

Накануне в Давосе состоялось очередная встреча в рамках обсуждения украинской формулы мира. Первый же ее пункт об освобождении всех оккупированных территорий неприемлем лично для Путина, который однозначно не решится вывести российские войска из оккупированных Крыма и Донбасса.

"Чем была (встреча Путина с руководителями муниципалитетов – 24 Канал)? Это была альтернатива Давосу. Путин понимает, что уже второй год подряд "пролетает" мимо (этот престижного форума – 24 Канал) и что его там не ждут. То же и с другими его "бандитами" вроде Германов Грефов (глава Сбербанка – 24 Канал) или Сергеев Собятиных (мэр Москвы – 24 Канал)", – отметил политолог.

Однако ответ российского диктатора на форум в Давосе оказался довольно "детским", ведь его формулировки и вопросы, поднятые на встрече, выглядели крайне уморительно по сравнению с масштабами Давоса, где самые влиятельные люди мира обсуждают действительно неотложные проблемы.

Почему не начинать переговоры с Россией разумно

Не меньший резонанс в выступлении Путина вызвало замечание, что Кремль ни в коем случае не откажется от своих "завоеваний" в Украине. Следует понимать, что российский диктатор уже не впервые употребляет именно это слово для обозначения оккупированных территорий Украины. Соответственно, это никакая не "оговорка".

Например, встречаясь 1 января с какими-то ранеными российскими солдатами, Путин говорил: "то, что вы захватили, мы не можем отдать, иначе получится, что вы зря тратили свои жизни и здоровье на эти завоевания",

– напомнил Шейтельман.

Примечательно, что подобные мнения неоднократно высказывали также Дмитрий Медведев и Сергей Лавров, которые настаивали, что переговоры возможны только в случае сохранения за сторонами контролируемых территорий. Но теперь, когда Путин озвучил это мнение публично, оно фактически стало "задокументированным" и на него сможет сослаться любой западный политик.

"Если сейчас Украина подпишет с Россией любой договор (по итогам которого Россия получит желаемое – 24 Канал), то завтра агрессор сможет напасть точно так же. Ведь условия (агрессии против независимого государства – 24 Канал) не изменятся. Выходит, что Россия признает за собой право завоевывать любые территории", – объяснил логику оккупантов политтехнолог.

Соответственно, желая сохранить свои завоевания, Кремль прямым текстом отрицает международное право. И в таком случае невозможно создать никакое правовое поле для достижения каких-либо договоренностей с режимом Путина.

Какими были украинские события форума в Давосе