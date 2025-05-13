Путін не готовий до зустрічі в Стамбулі: диктатор має єдиний аргумент

Путін не має стратегічних аргументів на переговорах у Стамбулі – він порушив усі норми міжнародного права. Щодня атакує територію України, попри неодноразові заяви про готовність до миру.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу сказав, що Владімір Путін ігнорував навіть власні ініціативи щодо тимчасового перемир’я. Він не зважає ні на пропозиції України, ні США, ні Європи.

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Малоймовірно, що Путін полетить до Стамбулу

Найважливіше, що він не реагує на позиції Китаю, Індії, Бразилії та Туреччини, озвучені після 9 травня. Навіть речник МЗС Китаю підтримав ідею всеосяжного перемир’я – та Путін проігнорував і це.

Єдиний його аргумент – терор і спроба змусити до переговорів на умовах Росії: визнання окупації, закріплення Криму, відмова від НАТО та інші вимоги,

– сказав Маломуж.

За його словами, Росія продовжує атаки, щоб тиснути на Україну. Якщо зупинити обстріли, не буде жертв – то Путін втратить важелі тиску. Він робить ставку на нові обстріли, тиск на Трампа, щоби той погодився на угоди з ним. Президент США хоче швидкого завершення війни, а Путін може підштовхнути Трампа тиснути на Україну, щоби вона поступилася – і лише після цього проводити зустріч.

Можливо, коли буде зустріч на найвищому рівні, обстріли зупиняться. Але до того часу вони триватимуть – можливо, менш інтенсивно, з урахуванням позиції Заходу, США, Китаю й інших,

– вважає Маломуж.

Він додав, що Путін не готовий до Стамбула – ні юридично, ні фактично. Вони хочуть перенести переговори з рівня "Зеленський – Путін – Трамп" на формат робочих груп – щоби затягнути час і продовжувати бойові дії. Це дозволяє тиснути по кожному питанню, розтягуючи процес на тижні й місяці без результату. За цей час – спробувати нові наступи, нарощування військової сили.

Малоймовірно, що Путін приїде до Стамбула. Трамп може тиснути, Сі Цзіньпін – підштовхувати неофіційно, але Росія не готова. Вони шукають пояснення, чому Путін не приїде – мовляв, Україна відмовилася. Сам Путін намагається виставити Україну стороною, яка не хоче миру – хоча це абсурд,

– сказав генерал.

Він також підкреслив – без чітко погоджених умов зі США, Європою та іншими країнами, які підтримують тиск на Росію, зустріч немає сенсу. Якщо Путін не приїде або приїде з ультиматумами – жодного прогресу не буде. І Трамп не приїде, бо хоче вийти як миротворець, що звів президентів і запустив процес миру.