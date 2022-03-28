Путін не готовий йти на компроміс, щоб завершити війну, – Держдеп США

У США заявили, що очільник Кремля Володимир Путін, схоже, не готовий до компромісів для того, аби припинити війну в Україні.

Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США після того, як Володимир Зеленський накреслив потенційний шлях завершення війни.

Увага Путін не може бути підозрюваним у воєнних злочинах, доки є президентом Росії, – Венедіктова

Все, що я бачив, це те, що зараз він (Путін – 24 канал) не бажає йти на компроміс,

– сказав чиновник.

Про що мовиться

Українська сторона не надто високо оцінює шанси на те, що буде серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися в Стамбулі. Про них стало відомо після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним напередодні.

Наразі Україна готова обговорювати нейтральний статус в межах мирної угоди з Росією, але такий пакт мають гарантувати треті сторони та його мають винести на референдум.

Навіщо Путіну війна: відповідь Зеленського на це питання

Зеленський у розмові з російськими журналістами сказав, що мирна угода неможлива без припинення вогню і виведення військ. Він виключив спроби відвоювати всю контрольовану Росією територію силою, оскільки "це призведе до третьої світової війни".