Вести перемовини з росією нереалістично – путін хоче захопити Україну, – Волкер

Західні партнери сподіваються, що якесь рішення буде досягнуто шляхом перемовин. На думку Курта Волкера, наразі - це нереалістично.

Про це експосол США в НАТО та колишній спецпредставник США в Україні повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону. Волкер наголосив, Києву потрібно бути особливо жорстким у позиції щодо Криму.

Тим часом Німеччина передала Україні ще 4 Gepard та багато іншої підтримки

путін не налаштований на перемовини з Києвом, – Волкер

путін не хоче вести переговори, він хоче захопити українську територію. Українці своєї території не віддадуть. Дехто на Заході відділяє Крим від решти України, тому потрібно бути дуже у цьому твердими,

– пояснив Волкер.

Ексспецпредставник США переконаний: Крим – це така сама частина України, як і, наприклад, Київська область. Жодних причин на те, щоб російські війська залишились на півострові немає, вони мають бути виведені так само, як з Донбасу, так і інших регіонів України.

Проти росії сильно діють санкції, – Волкер

Проти російської економіки потужно діють санкції. Проте для цього потрібен час, а сказати скільки точно – не може ніхто, додав Волкер.

Військова сила росії – ослаблена, економіка – ослаблена, вона втрачає енергетичний ринок. Україна натомість постійно отримує зброю, її населення – самовіддане. Тренди – на користь України,

– уточнив Волкер.

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Перемовини між Україною та росією: останні новини

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, переговори з росією зараз не мають сенсу. Та й положення Стамбульського комюніке більше не актуальні.

Перемовини, каже Подоляк, можна відновлювати тоді, коли росія зазнає кілька тактичних поразок на полі бою.

В Офісі Президента кажуть, що апетити москви можуть зрости під час переговорного процесу.

Дивіться у відео – принципове завдання щодо звільнення Херсона: