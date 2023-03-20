Неповага, чи страх: Путін не приїхав у аеропорт зустрічати Сі Цзіньпіна

До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до дерєави-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.

Літак глави КНР приземлився у московському аеропорту "Внуково", передає 24 Канал. Путін зі свого бункера вийти не наважився. Замість президента китайського лідера зустрів віцепрем'єр російського уряду Дмитро Чернишенко.

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Путін не приїхав до Сі Цзіньпіна

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на яких видно, як китайський лідер спускається по трапу літака.

На нього вже чекала російська делегація. Президент КНР навіть не відразу впізнав Чернишенка і попрямував повз нього далі. Однак охоронець перегородив китайському лідерові дорогу, не даючи пройти далі.

У мережі наголошують, що це максимальна неповага до Сі Цзіньпіна.

Візит Сі Цзіньпіна: що відомо