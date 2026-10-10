"Росія воюватиме доки не досягне цілей": Путін відкинув переговори під час розмови з Трампом

Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом підтвердив намір продовжувати війну проти України. Москва не змінює своєї позиції та воюватиме, доки не досягне всіх поставлених цілей.

Про це заявив помічник диктатора Росії Юрій Ушаков.

Що Путін сказав Трампу про війну в Україні?

Під час телефонної розмови Путін підтвердив незмінність позиції Росії щодо війни проти України. Очільник Кремля дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх воєнних цілей і продовжуватиме бойові дії. Зокрема, Путін заявив, що Росія воюватиме, "доки не досягне всіх поставлених цілей".

Ушаков також розповів, що Трамп "тепло привітав" російського диктатора з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя та передав вітання від першої леді США.

Під час розмови російський диктатор також звинуватив Україну в нібито спробах зірвати вибори в Росії. Крім того, він поширював пропагандистські твердження про нібито безперспективність українського опору. Російські війська нібито "повністю володіють ініціативою й просуваються вперед на фронті".

За словами Ушакова, після розмови Трамп розпорядився передати українській стороні певні "сигнали", отримані від Росії.

Після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами президента США, це має сприяти зниженню цін на пальне.

Згодом Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним, зокрема його продаж, доставку, розвантаження та імпорт, до 7 квітня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення Вашингтона. Він заявив, що воно може принести Росії додаткові кошти для продовження війни, а українську переговорну команду, яка перебуває у Флориді та веде переговори з американською стороною, фактично використовують "як ширму".

Зеленський назвав таке рішення слабким і наголосив, що воно не відповідає партнерському підходу.