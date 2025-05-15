Ми ж не можемо бігати по всьому світу, – Зеленський про відсутність Путіна в Туреччині

У четвер, 15 травня, мало відбутися відновлення переговорів між Україною та Росією, яке запропонував Путін, але сам російський диктатор у Туреччині не з'явився. Це прокоментував Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Анкарі.

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Що заявив український лідер про Владіміра Путіна

Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор проявив неповагу до світових лідерів. Президент України прибув у Анкару 15 травня для зустрічі з Ердоганом. Після події політики мали обговорити подальші кроки, враховуючи відсутність Путіна в Стамбулі.

Це неповага до Ердогана та Трампа, хто сторони цієї війни? Чому від Америки є Держсекретар, а від Туреччини та України МЗС? Де відповідна людина від Росії?

– Наголосив Зеленський.

"Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу та шукати людину", – зауважив президент України.

Він додав, що Україна готова до прямих переговорів лідерів за участю Росії. За словами Зеленського, всі сторони мають демонструвати готовність до переговорів та першим кроком у цьому питанні повинно бути повне припинення вогню.

"Якщо готовий до перемовин – треба зустрічатися без будь-яких умов", – зазначив український лідер.

Нагадаємо, що у складі делегації Росії для переговорів у Стамбулі немає високопосадовців – ані міністра закордонних справ Лаврова, ані помічника Путіна Ушакова. Володимир Зеленський це прокоментував, заявивши, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський.