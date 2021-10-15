Путін нервує, бо його шантаж не працює, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що Володимир Путін починає нервуватись через ситуацію з "Північним потоком-2". Все тому, що шантаж, який президент держави-агресора затіяв по всій Європі, не працює.

Путін нервує, бо йому не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже добудований. Про це глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

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Шантаж Путіна не працює

Путін зараз нервує, бо він розуміє, що цей шантаж, який він затіяв по всій Європі не працює,

– зауважив Вітренко.

Він додав, що газопровід не виходить запустити через українську позицію. Оскільки ми доводимо, що Росія використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству.

"Поки нам вдається цю ситуацію зупиняти", – підсумував Вітренко.

Путіну слід поставити чіткі умови

Раніше глава "Нафтогазу" заявляв, що було б добре, аби американські санкції проти Росії були накладені саме зараз. США, і Євросоюз, і Німеччина мають поставити президенту Росії чіткі умови.

До слова, напередодні Вітренко також прокоментував ймовірність запуску газопроводу цієї зими. Чиновник зауважив, що якщо таке відбудеться й з України знімуть транзит газу, то це стане найгіршим варіантом для держави.

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