Путін несе відповідальність за вбивства своїх критиків, – Євросоюз

Дипломати Європейського Союзу вважають, що Путін несе відповідальність за замахи і вбивства в Росії. Йдеться про низку нападів на критиків режиму, серед яких були політики і журналісти.

Путін має нести повну відповідальність за дії щодо своїх політичних супротивників. Таку думку висловила прессекретарка верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля.

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На жаль, є довгий список успішних і невдалих спроб вбивства людей, які критикували те, що відбувається в Росії, серед них – політиків і журналістів. Багато випадків не розслідуються, залишаються нерозкритими,

– заявила прессекретарка Жозепа Борреля.

Зрештою за те, що відбувається в Росії, відповідає сам Путін, зазначили в ЄС: "Усім відомо, що Володимир Путін, будучи президентом РФ, в кінцевому підсумку несе відповідальність за дії російських держорганів, політику держави та інші його дії".

У цьому контексті вона нагадала отруєння Скрипалів і Навального. І додала: за це ЄС ввів відповідні санкції.

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