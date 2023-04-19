"До Зеленського очевидно не дотягує": Путін вчергове зганьбився зі своїми турне

В Кремлі 18 квітня повідомили, що Владімір Путін відправився з візитом на тимчасово окуповані території Луганської та Херсонської областей. Однак в сенсі політичного значення, та й в усіх інших, це турне виявилися абсолютно провальним.

Про це 24 Каналу розповів колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що порівнюючи поїздки Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Владіміра Путіна, можна побачити разючу різницю між їхніми діями та тим, що за ними стоїть.

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Подібні поїздки президента країни-агресорки викликають сумніви, адже, з одного боку, він сідає від послів європейських країн за 15 – 20 метрів, а з іншого, починає тиснути руки та спілкуватися із пересічними людьми.

Однак справжній цей Путін чи ні – навіть не найголовніше в цій історії, зауважив Жирнов.

Безперечно це була спроба комунікації, спроба кремлівського піару, спроба відповісти зокрема її на нашу критику. Зокрема на те, що найголовніший в публічній політиці Росії – це Євгєній Пригожин,

– додав мовець.

Провальний тур

За словами колишнього співробітника російської розвідки, турне Путіна виявилося провальним, адже тепер, коли Путін з'являється в медійному просторі, нікого не цікавить, що він робить, всі ставлять питання, чи він це, чи не він.

По-перше, він своїми діями змусив усіх сумніватися, що може взагалі зробити що-небудь конструктивне.

По-друге, можна побачити, що Путін з'явився за 150 кілометрів від фронту нібито в якомусь штабі, тоді як Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку, що за 5 кілометрів від лінії фронту.

Видно було, що президент Зеленський спілкується з реальними людьми для того, щоб їх підтримати на фронті, а Путін їздить піаритися для спілкування з генералами. Грубо кажучи, для того, щоб зробити те, що він зробив в цьому штабі, не варто було їхати в штаб,

– наголосив Жирнов.

Він зауважив, що є цілі аналітичні розбори, чому ця нібито поїздка Путіна на тимчасово окупованій території не відповідає реальності. Найяскравіша історія з іконою, яку він нібито подарував військовим, аби привітати з Великоднем. В цей час він говорить, буцімто "скоро буде Пасха", а говорить це 18 квітня.

Жирнов зауважив цікаві моменти в Путінському турне: дивитись відео

Чи справжній Путін був з Собяніним

Цікаво, що раніше в мережі з'явилося відео, як Путін 16 квітня нібито прийшов на Великодні богослужіння до храму Христа Спасителя разом із мером Москви Сєргєєм Собяніним. Жирнов підкреслив, що деякі моменти на цьому відео вказують на його несправжність, можливо, навіть його силует був знятий на хромакей.

На це вказує неприродно велика відстань між Путіним та Собяніним, а також момент зйомки храму, де мав би стояти Путін, який був на попередньому кадрі, але вже на наступному його там не виявилося.

Що відомо про візит Путіна на тимчасово окуповані території України