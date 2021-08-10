Путін більше нічого не запитуватиме Лукашенка, – Огризко про загрози нападу Росії з Півночі

Українців турбує, наскільки реальна загроза вторгнення росіян з території Білорусі. Олександр Лукашенко неодноразово згадував Володимира Путіна, коли говорив про Україну, натякаючи, що такий сценарій все ж можливий.

Північний напрямок для нашої держави справді є надзвичайно важливим. Тому що до Києва – зовсім недалеко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Чому для України важливий північний напрямок

За його словами, влада України повинна розуміти стратегічну важливість північного напрямку. Адже потенційна загроза з Півночі може стати фатальною, якщо дійде до надзвичайного стану чи ситуації.

Запитувати Лукашенка він (Путін – 24 канал) вже нічого не буде,

– відзначив Огризко.

Слова самого Лукашенка, як він вважає, не варто сприймати серйозно. Натомість варто звернути увагу на можливість, яку може використати Путін в будь-який момент, якщо вважатиме, що саме варіант нападу на Україну з Півночі буде ефективним.

Огризко: Україна опиниться майже "в кільці"

На пресконференції Лукашенко заявив, що якби він хотів поставити Україну на коліна , то зробив би це за добу. Також білоруський президент сказав, що нібито наша держава перекидає бойовиків на територію Білорусі.

На його думку, після військових навчань, які відбудуться в Білорусі, більшість російських військ там і залишаться. "Отже, Україна опиниться майже "в кільці" – з Півночі, Сходу і Півдня", – сказав Огризко.

Білоруський напрямок для нас, на жаль, так само дуже загрозливий,

– наголосив ексміністр.

Він наголосив на тому, що повинне бути перегрупування збройних сил на Північ для того, щоб цей напрямок щонайменше прикрити. "Це потрібно обговорювати на найвищому політичному рівні", – він додав.

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