Володимир Путін 16 червня виповз на так званий економічний форум й під час цього "шабашу" образив Володимира Зеленського. Зокрема, назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу". Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів "бункерному".

Головний рабин України наголосив, що пишається Володимиром Зеленським. Окрім того, він наголосив, що весь світ пишатиметься українським лідером.

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Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Моше Реувен Асман наголосив, що в Україні немає неонацистів (про що регулярно бреше Путін), а є порядні люди, які захищають свою Батьківщину.

Деталі виступу Путіна на "форумі"

Цими днями у Санкт-Петербурзі відбувається так званий "економічний форум". Говорити про економіку Росії вже нема чого: на території країни-окупантки процвітає хіба що ритуальний бізнес. На арену випустили Путіна (або одного з його двійників). "Бункерний дід" понив через контрнаступ ЗСУ й зброю, яку отримує Україна від країн-союзниць та озвучив декілька абсурдних фейків про війну.