Путін об'єднав ЄС, НАТО та український народ, – конгресмен на зустрічі із Зеленським

Делегація Конгресу США 28 січня зустрілася із президентом Володимиром Зеленським. Її представники підтвердили непохитну підтримку нашої держави на тлі загрози вторгнення Росії.

Як наголосили політики, США сподіваються на дипломатію й діалог для зменшення напруженості ситуації. Цей візит підкреслює їхню підтримку нашої держави, суверенітет і територіальну цілісність.

До теми США вивчають, як можна додатково допомогти економіці Україні

Є одна річ, яку зробив президент Путін: він об'єднав ЄС та членів НАТО, він об'єднав український народ і він об'єднав Конгрес Сполучених Штатів,

– заявив конгресмен Грегорі Мікс.

У США наголошують, що візит делегації вкотре демонструє, що вони будуть відстоювати інтереси України. Окрім президента, конгресмени раніше зустрічались з міністром оборони Олексієм Резніковим та очільником МЗС Дмитром Кулебою. Також делегація вшанувала пам'ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.

Як США підтримують Україну

Американські дипломати проводять консультації з різними країнами, щоб стримати Росію від наступу на Україну. До переговорів залучають Пентагон, ЦРУ та радників Джо Байдена.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що єдина людина, яка може сказати, чого хоче досягти Кремль, – Путін. За словами дипломата, навряд хтось інший може знати плани агресора.

В Україну 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповів, що цього разу привезли 81 тонну патронів різного калібру.

Вас може зацікавити розмова Зеленського і Байдена: дивіться відео