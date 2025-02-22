Путін готується оголосити "перемогу": коли він може зупинити бойові дії

Владімір Путін 24 лютого 2025 року, на роковини початку повномасштабного вторгнення, може, за даними ГУР МО, оголосити про нібито "перемогу" у війні проти України і навіть про "перемогу" проти НАТО. Це може бути приводом для "перепочинку" у бойових діях, який дуже потрібний Росії.

Таку думку висловив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що очільник Кремля у такий спосіб намагається підняти планку мотивації у росіян. Водночас західна розвідка має інформацію, що Путін не готовий дійсно домовлятися із США під час мирних переговорів, тому що це не відповідає його головним цілям.

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Потрібна оперативна пауза

"У росіян є ще пару днів вступити до лав російської армії на контракт і в понеділок, 24 лютого, отримати медаль за чергову "перемогу" Росії або "перемогу планетного масштабу". А головним "переможцем" буде звичайно Путін. Вони перемогли всіх, тепер кинуть Україну і побіжать перемагати Аляску", – наголосив військовий експерт.

Зараз Путіну, на думку полковника ЗСУ в запасі, доведеться піти на певне послаблення в риториці, тому що йому потрібно вийти на оперативну паузу.

У росіян закінчується так зване воєнне напруження, тому що всі їхні ресурси введені в бій і вони не мають на підході жодних додаткових – всі вступили у бойове зіткнення, зокрема, оперативно-тактичний ресурс,

– підкреслив він.

Відповідно у Путіна вистачить ресурсів ще на місяць – півтора максимум. Йому треба зупинити бойові дії ближче до кінця квітня і необхідно продати це російському суспільству.

Ось він і починає з "перемог" – на 24 лютого, виходячи з певної логіки подій та прив'язки до сакральних дат. Як раз після гульні на день радянської армії, 23 лютого, в понеділок, всі вийдуть з бодуна і буде їм "подарунок". Думаю, що наші війська мають цей "подарунок" забезпечити,

– зауважив Роман Світан.

Останнім часом, за його словами, не відбувались у великій кількості відпрацювання українських безпілотників та ракет.

Швидше за все йде накопичення, і тижневий запас впаде на голови росіян. Тому однозначно треба відповісти їм через 3 роки за 24 лютого 2022 року,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що далі нехай Путін розповідає про "перемогу" над НАТО, Україною та всесвітніми військами.

Нагадаємо, що гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер вважає Путіна недоговороздатним. США намагаються всадити Росію за стіл переговорів, однак Путін підпише угоду тільки тоді, коли отримає дійсно вигідні для себе умови. Ці умови повинні дозволити російському диктатору, за словами Браудера, "згодом порушити перемир'я та продовжити свою війну".