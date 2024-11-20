Захід, імовірно, готовий: які наслідки відчує Росія у разі застосування нею ядерної зброї

Росія з початку повномасштабного вторгнення не перестає погрожувати світу ядерною ескалацією. Черговий крок зробив Владімір Путін, затвердивши оновлену ядерну доктрину країни. Це може свідчити про його готовність застосувати ядерну зброю.

Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов сказав 24 Каналу, що у Захід, імовірно, підготувався до розвитку подій у разі застосування Росією ядерної зброї. Також зміни в ядерній доктрині пов'язані з прагненням Кремля зупинити атаки України по російській інфраструктурі.

Важливо Вже оновив доктрину: чи справді Путін використає ядерну зброю

Шлях до стратегічної поразки

Тактичний удар по території України, на думку опозиціонера, не принесе Путіну жодних воєнних переваг. Його метою є розширення контролю територій, але наступати йому доведеться конвенціональними способами. Тому застосування ядерної зброї мало що змінює.

Однак це кардинально змінить міжнародний баланс сил, тому що країни Глобального Півдня, які наразі посідають нейтральну позицію щодо війни в Україні, неодноразово давали зрозуміти, що вони проти застосування ядерної зброї. Адже це значно знижує поріг заборон в міжнародній політиці і у воєнних конфронтаціях.

Тоді інші країни почнуть використовувати ядерну зброю в локальних конфліктах, а для таких країн як Китай та Індія це не припустимий розвиток подій,

– припустив опозиціонер.

Водночас країни НАТО попередили Путіна, що у разі застосування ним ядерної зброї, він дістане серйозну відповідь конвенціональними засобами по російській військовій структурі.

Тому Путін тут програє. Воєнним способом він нічого не виграє, але зіткнеться з великою кількість негативних наслідків,

– зауважив Мілов.

Щодо стратегічної конфронтації з США, то Путін тут максимально вразливий до американського конвенціонального неядерного удару. Фактично увесь його ядерний потенціал є ключовою мішенню. Західні керівники і військові спеціалісти цього не бояться.

Для Путіна це шлях до стратегічної поразки. Проте він час від часу дістає "ядерну карту" та використовує для психологічного впливу на політиків та представників громадськості на Заході.

Новий раунд ескалації, за його словами, пов'язаний з обранням президентом США Дональда Трампа. Він під час виборів обіцяв закінчити військову конфронтацію. Можливо Путін розраховує, що ядерна лякалка спрацює на Трампа і його оточення. Це буде додатковим стимулом, щоб не загострювати відносини з Путіним та зменшити підтримку України.

Тому після стількох років ядерних погроз Росії зараз вони вже сприймаються як "білий шум". Проте Захід, ймовірно, готовий і до серйозної відповіді. Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю? Наразі це тільки слова і жодних серйозних воєнних переваг це йому не дасть,

– зазначив Володимир Мілов.

Нагадаємо, що оновлена ядерна доктрина Кремля передбачає, що агресію з боку будь-якої неядерної держави, однак за участю або за підтримки ядерної країни, там вважатимуть їх спільним нападом на Росію.