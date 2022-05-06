Путін на параді 9 травня пошле Заходу попередження про "судний день", – Reuters

Путін пошле Заходу попередження про "судний день" під час урочистостей з нагоди 77 річниці перемоги над нацистами у Другій світовій війні, яку Росія привласнює собі й СРСР.

Видання повідомляє, що Путін виступатиме на Червоній площі перед парадом військових, серед танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет.

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Що відомо про святкування Дня перемоги у Росії

Над собором Василя Блаженного пролетять надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та, вперше з 2010 року. "Родзинкою" заходу стане повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком "судного дня". Він призначений для того, щоб перевозити найвище керівництво Росії у випадку ядерної війни. У сценарії святкування Дня перемоги Іл-80 має стати пересувним командним центром президента Росії.

У країні-агресорці також планують, що у марші Червоною площею візьмуть участь 11 тисяч російських військових. Ще росіяни планують використати 131 одиниці військової техніки.

Зауважимо, що цьогоріч 9 травня Росія залучила до параду значно менше техніки та людей, ніж торік. У багатьох великих містах взагалі не буде військової техніки, а в деяких не буде навіть військових – замість них у парадах візьмуть участь пожежники або діти. Вочевидь, усю техніку, яка поки що не взяла участі у війні в Україні, максимально заженуть у Москву.

При цьому росіяни планують провести "святковий парад" у зруйнованому ними Маріуполі, де вони вбили понад 20 тисяч цивільних.

Чи оголосить Путін Україні війну 9 травня

Напередодні 9 травня ходять чутки, що Путін готує якусь спеціальну заяву по Україні, можливо, пряме оголошення війни або навіть національну мобілізацію. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув ці припущення, назвавши їх "нісенітницею". Втім, все ж наразі неможливо передбачити, що "епічного" задумав агресор на 9 травня.

9 травня в Україні: що потрібно знати

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8 – 9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки відомо, що у ці дні підвищується ризик українських міст.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців утриматись від масових заходів у ці дні, не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги та відмовитись від поїздок на природу, зокрема на шашлики.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник також звернув на це увагу й попросив українців бути обережними. Окрім цього, низка мерів просять мирних жителів покинути деякі міста на ці дні.

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