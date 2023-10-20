"Виступав наче із труни": мережу розбурхали "особливі" фото виступу Путіна у Пекіні

20 жовтня 2023, 11:32
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Днями очільник Кремля відвідав Китай, а саме його столицю, де виступив під час форуму "Один пояс – один шлях". Після цього візиту з'явилися фото Путіна на дивному фоні.

Російський фотограф оприлюднив фото виступу президента Росії Владіміра Путіна у Пекіні. У мережі помітили схожість трибуни із труною, пише 24 Канал

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"Особливі" світлини Путіна

Знімки зробили під час промови російського президента на форумі "Один пояс – один шлях". Фото викликали насмішки серед користувачів мережі, однак першим увагу на схожість звернув автор світлин, російський журналіст Андрій Мальгін. 


Путін виступав за дивною трибуною /  Фото російського фотографа

Дивна пекінська сценографія. Таке враження, що він виступає з труни,
– написав він.

Користувачі зазначили, що Путін на фото "виглядає непогано, як для покійника". Водночас вони також відзначили, що гвоздики підійшли б російському президенту краще.

Реакція користувачів на трибуну / Скриншоти соцмереж

Путін відвідав Пекін

  • Російський президент Владімір Путін 17 жовтня прибув з офіційним візитом у столицю Китаю – Пекін. Там в очільника Кремля було заплановано кілька зустрічей з іноземними лідерами.
  • До того ж президент країни-агресорки також зустрівся і з очільником КНР Сі Цзіньпінем. У Китаї очільник Кремля планує пробув два дні.
  • Варто зазначити, що це друга іноземна поїздка російського президента після того, як ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд. До цього Путін на початку жовтня відвідував саміт СНД у киргизькому Бішкеку
Автор: Вікторія Кульженко