"Виступав наче із труни": мережу розбурхали "особливі" фото виступу Путіна у Пекіні

Днями очільник Кремля відвідав Китай, а саме його столицю, де виступив під час форуму "Один пояс – один шлях". Після цього візиту з'явилися фото Путіна на дивному фоні.

Російський фотограф оприлюднив фото виступу президента Росії Владіміра Путіна у Пекіні. У мережі помітили схожість трибуни із труною, пише 24 Канал.

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"Особливі" світлини Путіна

Знімки зробили під час промови російського президента на форумі "Один пояс – один шлях". Фото викликали насмішки серед користувачів мережі, однак першим увагу на схожість звернув автор світлин, російський журналіст Андрій Мальгін.



Путін виступав за дивною трибуною / Фото російського фотографа

Дивна пекінська сценографія. Таке враження, що він виступає з труни,

– написав він.

Користувачі зазначили, що Путін на фото "виглядає непогано, як для покійника". Водночас вони також відзначили, що гвоздики підійшли б російському президенту краще.

Реакція користувачів на трибуну / Скриншоти соцмереж

Путін відвідав Пекін