Путін переконаний, що Захід "неминуче" запровадить нові санкції проти Росії

18 лютого 2022 , 18:26
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Джерело:

Интерфакс

Володимир Путін побідкався, що санкції проти Росії начебто вводитимуть у "будь-якому випадку". Обмеження для країни-агресорки очільник Кремля назвав нібито порушенням міжнародного права.

Путін цинічно заявив, що Захід завжди знайде "нагоду" ввести санкції. За словами очільника Кремля, метою санкції є начебто "пригальмувати" розвиток Білорусі та Росії.

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Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає такого приводу, його знайдуть,
– наголосив Путін.

Санкції проти Росії: останні новини

  • Нові санкції проти Росії запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден
  • Лідер Штатів наголосив: США та інші світові партнери рішуче відреагують санкціями та обмеженнями на агресію Росії у бік України.
  • Також про готовність ввести санкції проти Росії у випадку її вторгнення в Україну заявила Велика Британія. Водночас Кремль досі закликають припинити свою кампанію агресії в українській державі.
  • Наразі вводити так звані "превентивні" санкції проти Росії не будуть. Штати та країни Європи говорять лише про накладання санкцій постфактум – якщо країна-окупантка наважиться на нове вторгнення.
Зауважте! Тим часом російські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції. Зокрема, упродовж дня 18 лютого бойовики 53 рази порушували режим припинення вогню. Також у США заявили, що біля кордонів України перебувають від 169 до 190 тисяч військових країни-агресорки. 
 

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Автор: Мар'яна Бекало