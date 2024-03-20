Уважно спостерігаємо за ними, – Данілов про країни, які вітають Путіна з "перемогою" на виборах

Олексій Данілов висловився про країни, які вітають Путіна із "перемогою" на так званих виборах президента Росії. За словами секретаря РНБО, наша держава уважно стежить за цими державами.

Водночас Данілов наголосив, що список держав, які привітали Путіна із "перемогою" на виборах президента вийшов доволі цікавим. Примітно, що це загалом країни азіатського регіону.

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Україна відстежує країни, які привітали Путіна з "перемогою"

Секретар Ради національної безпеки і оборони наголосив, що в української влади є розуміння, хто з країн якими інтересами під час привітання Путіна з "перемогою" на так званих виборах керується. Зокрема, в кого які інтереси в тому, щоб "вітати цього сучасного Гітлера з нібито переобранням".

Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає "президента" Путіна з його нібито перемогою. Доволі такий цікавий список,

– заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що багато країн ставлять на перше місце питання демократії. Тому зовсім забули, що "історія ставить все на свої місця".

Низка лідерів країн привітала Путіна з "переобранням"

Лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану вже привітали Владіміра Путіна із черговим "переобранням" на посаду президента Росії. Це сталося після того, як стали відомі результати так званих президентських "виборів" у країні-агресорці.

Не оминув стороною привітання Путіна і його посіпака самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. Також привітав російського диктатора і очільник Китаю Сі Цзиньпін.

Крім того, лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав Путіну вітальну телеграму. А президент Венесуели Ніколас Мадуро взагалі вирішив привітати Путіна публічно й опублікував допис з привітанням у мережі.

До "привітань" Путіна долучився й лідер Нікарагуа Даніель Ортега. Він назвав російського президента "дорогим товаришем, братом і переобраним президентом", а також додав, що розцінює його перемогу на виборах "як внесок у необхідну стабільність для людства".

Голосування на так званих виборах російського президента проходило впродовж трьох днів – з 15 по 17 березня. За попередніми підсумками, російський режим оголосив, що Путін залишається на п'ятий термін на посаді очільника країни.